Pemkot Bandung Masih Pungut Retribusi Makam, Kepala Dinas Cipta Bintar Sampaikan Acuan Aturannya

ILUSTRASI Tempat Pemakaman Umum. Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Tata Ruang Kota Bandung menyebut retribusi pemakaman di Kota Bandung masih mengacu pada Perda Kota Bandung No 19/2011.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Tata Ruang Kota Bandung menegaskan bahwa retribusi pemakaman di Kota Bandung masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum dan retribusi pelayanan pemakaman juncto Perda 3 tahun 2017.

Kepala Dinas Cipta Bintar Kota Bandung, Bambang Suhari menyampaikan sampai saat ini retribusi masih tetap dilakukan pemungutan meski sudah keluar UU nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam undang-undang tersebut, kata Bambang, retribusi pelayanan pemakaman dihapus. Tetapi, di undang-undang itu ada ketentuan peraturan pelaksana atas UU itu harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu dua tahun sejak UU diundangkan pada 5 Januari 2022.

"Jadi, kami masih diberi toleransi untuk ikuti PP, artinya kami masih gunakan Perda. Saya imbau ke warga soal retribusi bila ada warga yang ingin dilayani pemakamannya maka langsung datang saja ke kantor TPU, jangan lewat warga pencari nafkah. Nanti akan ada biaya tambahan yang tak sesuai," ujarnya di Balaikota, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Wali Kota Sebut Tugas DP3A Tidak Ringan, Minta Semua Dinas di Pemkot Bandung Kompak Bekerja

Bambang juga mengatakan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan sebaik mungkin. Adapun nominal retribusinya, Bambang mengatakan sesuai dengan pelayanan pemakaman baru sekitar Rp 425 ribu termasuk sewa lahan Rp 25 ribu per meter. Ditambah, biaya registrasi per tahunnya Rp 20 ribu. Sedangkan untuk makam tumpang Rp 450 ribu ditambah biaya registrasi Rp 25 ribu per meter.

"Saya pikir dari tarif itu tak ada masalah karena ada payung hukumnya. Ketika nanti Perda pajak daerah dan retribusi daerah terbit kemudian retribusi pelayanan pemakaman dihapus, maka kami berhenti memungut retribusinya dan ke sananya gratis," ujarnya.

Ketika disinggung terkait ketersediaan lahan makam di Bandung, Bambang mengatakan saat ini lahan yang ada sejumlah 153 ribu meter persegi. Dari jumlah tersebut sudah terpakai 130 ribu meter persegi.

"Jadi, ada 20 ribuan hektar lagi ada di Cikadut dan Nagrog. Sedangkan TPU lainnya sudah tak ada lahan. Tapi, ada upaya dari wali kota untuk melakukan perluasan lahan makam umum dengan mencoba usulan penganggaran luasan lahan TPU ketika ada yang menjualnya," katanya

Bambang pun menyebut idealnya Kota Bandung miliki lahan seluas 2000 meter persegi untuk lahan baru di satu TPU. Adapun solusi selain perluasan lahan, Bambang mengaku bisa menggunakan skema makam tumpang, semisal di TPU Sirnaraga dengan catatan masih satu keluarga.

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Pemkot Bandung Kawal Peredaran 102 Obat yang Dilarang Dikonsumsi

"Sekarang kami sedang menggodok perdanya apakah yang bukan keluarga untuk makam tumpang boleh atau tidak. Kalau di perda lama makam tumpang itu kan harus mendapat persetujuan dari ahli waris," ujarnya

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah berupaya menghadirkan lahan baru dengan masih tahap menyusun masterplan untuk di TPU Cibiru tepatnya di Kanhai.

"Kami akan petakan dahulu. Mudah-mudahan perkerasan lahan dan pemasangan pondasinya akan dilakukan 2023. Dan pak wali juga pak sekda alhamdulillah setuju untuk anggarkannya yang kemungkinan bisa untuk 700 liang lahat makam baru," katanya.(*)