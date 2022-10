Harga Cabai di Ciamis Sebulan ini Melempem, di Petani Cabai Merah Keriting Hanya Seharga Ini

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Harga berbagai jenis cabai di tingkat petani di sentra sayur mayur kawasan agropolitan Sukamantri Ciamis dalam sebulan ini terus menerus turun.

Seperti harga cabai merah keriting yang sebelumnya di tingkat petani di Sukamantri mencapai Rp 40.000 per kg, dalam seminggu ini sudah turun ke angka Rp 15.000 per kg.

“Gejala turunnya harga cabai sudah terjadi sejak sebulan lalu. Seperti harga cabai merah keriting semula mencapai Rp 35.000-Rp 40.000 per kg, dalam seminggu ini hanya Rp 15.000 per kg. Itu harga di tingkat petani,” ujar Pipin A Apilin, petani cabai di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri kepada Tribun, Kamis (27/10).

Demikian juga harga cabai besar TW turun dar i Rp 40.000 per kg jadi Rp 20.000 per kg, sama dengan cabai lokal tanjung. Sedangkan cabai besar ijo turun dari Rp 20.000 per kg jadi Rp 10.000 per kg.

Tak luput haga cabai rawit merah (cengek domba) juga turun. Tapi turunnya tidak terlalu drastis. Cengek domba menurut Pipin harganya turun dari Rp 40.000 per kg jadi Rp 30.000 per kg.

“Harga berbagai jenis cabai tersebut turun secara berangsur selama sebulan terakhir,” katanya.

Penyebab penurunan harga cabai di tingkat pasar eceran maupun di tingkat petani menurut Pipin terutama karena melimpahnya pasokan ke pasar.

“Dalam sebulan ini sentra produksi cabai di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di Jawa sedang memasuki masa panen. Sehingga terjadi pasokan melimpah ke pasar-pasar. Baik itu pasar induk maupun pasar eceran,” ujar Pipin yang juga Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum dan KTNA Ciamis tersebut.

Tidak hanya cabai, harga berbagai jenis sayuran di tingkat petani di Sukamantri juga mengalami penurunan seperti, kubis turun dari Rp 4.500/ jadi Rp 1.000-Rp 2.000 per kg.

“Kecuali tomat. Tomat malah naik,” katanya.

Harga tomat yang sebulan lalu sempat bertahan di angka Rp 4.000 per kg, kemudian turun ke angka Rp 1.000 per kg. Dalam seminggu ini sudah kembali lagi ke angka Rp 4.000 per kg,” ujar Pipin. (*)