Chord Lagu Tanjakan Burangrang, Dinyanyikan Oleh Darso: Lebah Tanjakan Burangrang

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Tanjakan Burangrang.

Lagu Tanjakan Burangrang dinyanyikan oleh penyanyi hits Darso.

Tak jarang, sejumlah karyanya menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Tanjakan Burangrang - Darso

Intro:

Am G Am G C E Dm Am F G Am

F

Lebah tanjakan Burangrang

Am

ayaasih aya cinta

F G

miguraan dua hate

Am

nu teupang pada harita

F

Campaka tilam katresna

Am

nyeungitan jangji duaan

F E

harepan datang nembongan

Am

ngolebat bagja duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan

Intro:

F Am F G Am

F

Campaka tilam katresna

Am

nyeungitan jangji duaan

F G

harepan datang nembongan

Am

ngolebat jangji duaan

F

Lebah tanjakan Burangrang

Am

aya tapak rasa cinta

F E

waktu kuring datang deui

Am

tiluan eujeung si cikal

