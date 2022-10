Sang Paman Dibekuk di Kamar Kosnya, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara Sesuai UU Perlindungan Anak

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Seorang bocah perempuan berinisial ISR (8) asal Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi diduga menjadi korban pencabulan. Terduga pelaku berinisial RP (32) merupakan pamannya sendiri, atau kakak dari Ibu kandungnya korban.

Kasi Humas Polres Sukabumi Kota, Iptu Astuti Setyaningsih, mengatakan, kejadian tersebut pada 12 Oktober 2022 lalu, saat korban diajak bermain oleh pamannya ke rumah kos pamannya itu.

"Awalnya pelaku kakak ibu kandung korban menjemput korban dari rumah neneknya dan membawanya ke rumah kosan pelaku yang tidak jauh dari nenek korban. Saat tiba di kosan, korban bermain kucing dan bermain game di handphone bersama bersama pelaku.Itu terjadi sekitar jam 17.00B," Astuti Setyaningsih, kepada Tribunjabar.id,

Baca juga: Bejat, Buruh Serabutan di Cirebon Lakukan Pelecehan Seksual pada Tetangganya yang Masih Kelas 5 SD

Setelah bermain game ponsel dilanjutkan menonton televisi bersama hingga jam 22.00 dan lampu dimatkan.

"Pelaku dan korban beristirahat, korban tidur di bawah menggunakan kasur dengan menggunakan baju piyama dan memakai selimut. Nah di situlah terjadinya pelecehan terhadap korban,"kata Iptu Astuti Setyaningsih .

Baca juga: Sadis! Seorang Paman di Cianjur Siksa Keponakan Hingga Lebam, Dipukuli dan Dilempar ke Luar Rumah

Pascasehari, korban alami pelecehan, keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut. Unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota pun langsung menanganinya.

"Setelah dilakukan penyelidakan dan pengumpulan barang bukti, pelaku tanggal 16 Oktober 2022, akhrnya ditangkap di tempat Kosnya," ujar Iptu Astuti Setyaningsih.

Baca juga: Acungkan Golok saat Maling Buah, Dua Pencuri di Sukabumi Ini Berakhir Dibekuk Polisi, 1 Masih Diburu

Tersangka dikenakan pasal 81 dan atau Pasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

"Ancaman perjaranya maksimal 15 tahun. Saat ini pelaku sudah ditahan dan kasusnya masih ditangai untuk penyidikan," ujarnya. (*)