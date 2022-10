Teka-teka Ini Harus Dipecahkan di House Of Terror Jika Tak Ingin Mengalami Kejadian Tak Terduga

Sosok yang muncul di House Of Terror yang akan memacu adrenalin pengunjung Trans Studio Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah rumah tua bertuliskan “House Of Terror” akan membawa pengunjung Trans Studio Bandung untuk memacu adrenalin ketika memasukinya.

Wahana baru yang dihadirkan dalam menyambut Halloween ini bisa dikunjungi yang telah dibuka sejak 24 Oktober 2022.

House Of Terror berbeda dengan rumah hantu yang ada di kawasan Trans Studio Bandung.

Head of Marcomm Trans Studio Bandung, Triya Filia Santi mengatakan, wahana ini mengajak pengunjung memecahkan teka-teki yang ada di setiap ruangannya.

“Di dalam House Of Teror ini terdapat lima ruangan yang harus dihadapi. Pengunjung akan diuji keberaniannya, kecepatan berpikir dan keahlian dalam setiap ruangannya,” ujar Triya di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto No 289, Selasa (25/10/2022).

Triya mengatakan teka-teki yang ada tentunya harus diselesaikan misinya.

Jika tidak, Anda bisa mengalami kejadian tak terduga di dalamnya.

“Tapi jika gagal menyelesaikan misi di tengah jalan dan merasa takut, pengunjung bisa berteriak dan bilang menyerah. Nantinya akan ada tim yang menolong menuju jalan keluar,” katanya.

Di setiap ruangan, pengunjung harus menyelesaikan misi yang berbeda-beda. Suasana yang gelap dan menegangkan bisa Anda dapatkan di sepanjang perjalanan wahana House of Terror.

Berbeda dengan rumah hantu pada umumnya, akan ada kejutan yang berbeda-beda yang memacu adrenalin Anda.

Untuk memasuki House Of Terror ini pengunjung akan dibagi menjadi 4 orang dalam satu tim.

Suasana di depan pintu masuk House Of Terror di Trans Studio Bandung yang merupakan wahana dalam merayakan Halloween, Selasa (25/10/2022). (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Pastikan Anda mengingat apa yang diucapkan oleh pemeberi pesan di setiap ruangannya.

Dalam perayaan Halloween, Tiket masuk Trans Studio Bandung saat ini sedang ada promo buy one get one free dengan Allo Bank periode 24-31 Oktober 2022.

Jika Anda bertransaksi menggunakan Allo Bank, cukup dengan Rp. 200.000,- di Weekdays (Senin-Jumat) dan Rp.300.000,- di Weekends (Sabtu-Minggu) maka Anda sudah mendapatkan tiket untuk dua orang. (*)