Chord Lagu Cucu Deui, Dinyanyikan Oleh Darso: Unggal Rek Sare Miharep Mimpi Papanggih Jeung Mimin

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cucu Deui.

Lagu Cucu Deui dinyanyikan oleh Darso.

Tak jarang, karyanya menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Cucu Deui - Darso

Am

Tok ketok ketok sora panto diketok

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

E

diri muyung pikir bingung

F

gering nangtung ngalanglayung

Dm Am

nu didagoan si Mimin

F Am E

torojol Cucu deui

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

tok ketok ketok sora panto diketok

E

kalabaan kaedanan

F

henteu puguh rarasaan

Dm Am

nu harepkeun si Mimin

F Am E

torojol Cucu deui

Am

unggal rek sare miharep mimpi papanggih jeung Mimin

E

anu datang ngadon si Cucu

ngawani-wanikeun duit rek nganjang ka imah Mimin

Am

ditengah jalan dicegat Cucu

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

Am

tok ketok ketok panto hate diketok

E

daripada jadi jangar

F

nu tungtungna matak aral

Dm Am

geus kapalang nasib sial

F Am E

ya sudah, Cucu sajah

