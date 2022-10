Tampil Lebih Sporti, New Honda Vario 125 Resmi Meluncur di Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat meluncurkan New Honda Vario 125 yang hadir dengan sentuhan desain sporty teranyar dan beragam fitur canggih yang mampu memberikan kebanggaan sebagai partner berkendara harian konsumen di Indonesia.

Chief Operating Officer DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Honda Vario dikenal sebagai salah satu tipe terpopuler di segmen skutik yang memiliki banyak penggemar dan terus diminati hingga kini. Kami yakin penyegaran tampilan New Honda Vario 125 dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat, sehingga dapat memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang semakin menyenangkan bagi siapapun yang mengendarainya.”

New Honda Vario 125

“New Honda Vario 125 hadir dengan desain sporty terbaru, beragam fitur, dan teknologi canggih yang disematkan untuk mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan kepuasaan bagi masyarakat.

Skutik ini juga memiliki semakin banyak pilihan yang dilengkapi fitur canggih Honda Smart Key System. Bagi konsumen yang ingin memilikinya, New Honda Vario 125 sudah dapat dipesan di seluruh jaringan dealer Honda terdekat,” ujar Lerri.

Tampil dengan desain sporti baru, skutik Honda 125cc ini semakin terlihat agresif dengan tampilan V shape yang merupakan ciri khas Honda Vario dan penggunaan LED pada semua pencahayaan.

New Honda Vario 125 mengaplikasikan fitur dan teknologi terkini berupa Honda Smart Key System untuk tipe ISS, full digital panel meter, dan USB charger pada console box yang mampu menghadirkan kemudahan ketika berkendara.

Model terbaru skutik ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar untuk mendukung performa sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan.

Menemani karakter desainnya yang sporti, New Honda Vario 125 hadir dengan beragam pilihan yang sesuai dengan karakter penggunanya yang luas.

Karakter warna kuat dan berani diwujudkan pada tipe CBS untuk menunjukkan kesan semakin sporti, sementara itu tampilan berkelas yang modern dihadirkan pada tipe CBS ISS untuk menunjukkan kesan premium, juga warna eye catching dengan kesan futuristik dihadirkan pada varian CBS ISS SP untuk semakin meningkatkan kebanggaan penggunanya.

Berbekal kapasitas mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus mampu menghasilkan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON).

New Honda Vario 125 dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A dengan daya maksimum 5V, 2,1A untuk melakukan pengisian daya sehingga semakin melengkapi kebutuhan pengendara.

New Honda Vario 125 didukung lampu LED pada semua sistem tata cahaya dan tampilan desain back mirror terbaru yang sesuai dengan kesan kecanggihannya.

Model terbaru ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS

dan indikator Smart Key pada tipe ISS. Kapasitas bagasi sebesar 18 liter cocok dengan bodi motornya yang pas untuk pengendara. Ukuran ban yang lebih lebar, depan 90/80 dan belakang 100/80 dengan velg baru berdesain sporti yang semakin nyaman dan lincah untuk dikendarai sehari-hari.

Sistem pengereman lebih nyaman dengan Wavy Disc Brake kini semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS).

New Honda Vario 125 tampil lebih berkelas dan sporti dengan penggunaan stripe terbaru yang dengan sentuhan warna roda titanium dan warna matte pada bodi sesuai dengan trend motor premium masa kini untuk varian CBS-ISS SP yaitu Advance Matte White dan Advance Matte Blue.

Tampilan stripe baru juga dihadirkan untuk tipe CBS-ISS Advance Matte Black dengan penyematan 3D emblem untuk tulisan Vario yang menjadikannya tampil lebih sporti. Untuk tipe CBS hadir dalam dua varian warna yaitu Sporty Black dan Sporty Red.

New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp 22.700.000 (On The Road Bandung), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 24.275.000 (On The Road Bandung), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp 24.525.000 (On The Road Bandung).

Sementara itu, peluncuran New Honda Vario 125 akan dilaksanakan pada 31 Oktober 2022 – 6 November 2022 mendatang di Cirebon Super Block (CSB) dengan beragam aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.