Investasi Pusat Data RI Diproyeksi Tingkatkan Pendapatan Negara hingga USD 6,3 Miliar

Istimewa

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah), President Microsoft Asia Ahmed Mazhari (kedua dari kanan), Global Head, Tech Media and Telco BCG Vaishali Rastogi (kedua dari kiri), dan CEO of China International Capital Corp Singapore Stephen Ng (paling kanan) saat sesi diskusi panel II di acara SOE International Conference & Expo 2022 yang mengangkat tema Economic Transformation through Digitalization.