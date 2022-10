Brand Fashion Ini Berikan Cara Berbeda untuk Layani Konsumen, Ada Konsep Virtual Store

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fashion tanah air terus berinovasi mengikuti perkembangan trend. Hal ini pula lah yang dilakukan Hush Puppies, brand fashion asal Amerika yang sudah berdiri sejak 1958. Hush Puppies juga melihat trend fashion di Bandung maju pesat.

Bahkan Bandung termasuk salah satu kota yang menjadi acuan trend fashion di Indonesia.

Melihat peluang pasar yang masih terbuka ini, Hush Puppies kembali membuka store di 23 Paskal Shopping Center. Store Hush Puppies 23 Paskal Shopping Center yang ada di lantai 2 nomor 30 - 35, hadir dengan konsep yang lebih luas dan lebih fresh, yakni dengan kategori produk yang lengkap dan konsep display yang lebih modern.

Marta Evita, Assistant Manager Marketing Communication Hush Puppies, mengatakan, dengan luas 530 meter persegi dan konsep yang lebih up to date serta pilihan barang yang lebih lengkap mulai dari shoes, apparel, bags dan aksesoris lainnya.

"Hush Puppies juga ingin memberikan pengalaman berbelanja yang baru dan menyenangkan untuk customer setia Hush Puppies terutama yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya, serta memberikan hiburan dan pilihan baru yang sesuai dengan brand tagline Hush Puppies yaitu Live Life On The Bright Side dengan membagikan keceriaan melalui kehadiran store baru dengan banyak hal-hal positif, fun serta bisa #ShareOptimism and Happiness kepada seluruh Hush Puppies Lovers," kata Evita.

Selain itu Hush Puppies juga hadir bersama dengan 9to9 store yang kini hadir di offline melalui koleksi terbaru dari multi brand lainnya yang ada di 9to9.

Menurutnya, Hush Puppies juga hadir dengan konsep one stop shopping yang bertujuan untuk terus bisa memenuhi gaya casual para customer setia Hush Puppies yang berada di Bandung dan sekitarnya, dengan membuat virtual store yang kedua di 23 Paskal Shopping Center, sehingga untuk customer yang tidak sempat datang atau berkunjung ke store Hush Puppies di 23 Paskal Shopping Center, tetap bisa mendapatkan pengalaman berbelanja langsung dan melihat koleksi terbaru secara real melalui virtual store serta menjadi virtual store kedua setelah store Supermal Karawaci.

"Konsep virtual store ini, juga menjadikan Hush Puppies sebagai brand fashion casual pertama di Indonesia yang memiliki toko atau store dalam bentuk virtual dan dapat diakses dengan mudah," katanya.

Store Hush Puppies 23 Paskal Shopping Center (istimewa)

Customer dapat masuk, berjalan-jalan, melihat koleksi Hush Puppies, memilih barang yang mereka inginkan dan melakukan transaksi pembelian seperti di dunia nyata melalui virtual store Hush Puppies.

Pada acara Grand Re-Opening Sabtu (22/10/22), selain hadir dengan konsep yang lebih luas dan modern, akan ada banyak kegiatan seru yang menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh customer Hush Puppies melalui koleksi-koleksi produk, event, activity, fun games, photobooth, trunk show dan promo menarik yang diberikan serta tamu spesial yaitu Indah Kusuma (Singer, Actress & Doctor) yang akan hadir dan memeriahkan acara Reopening Store Hush Puppies.

Hush Puppies akan tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan new normal protocol, dengan berbagai langkah preventif dengan cara seluruh staff yang terlibat menggunakan masker, sarung tangan, penyediaan hand sanitizer disetiap titik kegiatan dan tetap menjaga jarak untuk memastikan semua customer dan acara reopening berjalan dengan aman dan nyaman, karena keamanan dan kenyamanan customer dan semua yang terlibat diacara ini tetap menjadi prioritas kami.

Dengan konsep store yang baru dan modern, Hush Puppies akan terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk baru yang berkualitas dan up to date, serta menginspirasi dan tetap #ShareOptimism and Happiness untuk customer setia Hush Puppies dengan produk casual, material yang berkualitas dan kenyamanannya.

Ada juga promo menarik yang ditawarkan Hush Puppies dalam rangka Grand Re-Opening store kali ini, yaitu promo diskon 30 persen untuk setiap pembelian 2 item atau lebih dan berlaku untuk semua produk Hush Puppies.

Promo ini berlaku mulai 20 Oktober sampai 2 November 2022.