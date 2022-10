Usai Sidang Cerai, Bupati Purwakarta Langsung Kembali Bertugas, Ambu Anne Beri Bantuan Ini ke Warga

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Setelah menjalani sidang gugatan cerai kedua pada Rabu (19/10) kemarin, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika langsung bertugas mengunjungi sejumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di sejumlah desa yang berada di Kabupaten Purwakarta pada Kamis (20/10/2022).

Kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ini bertujuan untuk melihat langsung rutlahu yang perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri menargetkan 300 rutilahu mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta.

Bantuan itu diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.

"Hari ini kami salurkan bantuan rutilahu kepada warga di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan atas nama Aep, dia tinggal sendiri dengan kondisi fisik yang memang lemah karena memiliki riwayat sakit yang sudah lama,"

"Hari ini kami akan menyerahkan bantuan rutilahu sebesar Rp 20 juta, nanti akan dibantu secara administrasi oleh camat dan Kades Sawah Kulon," ujar perempuan yang akrab dipanggil Ambu Anne tersebut, Kamis (20/10/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan, bantuan senilai Rp 20 juta itu berasal dari APBD II yang disalurkan secara rutin melalui program gempungan kepada 3 sampai 5 penerima setiap minggu.

Baca juga: BUKA-BUKAAN Kakak Bupati Purwakarta, Masalah Ambu Anne dan Dedi Mulyadi dari 2016: Ini Puncaknya

Target Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan 300 rumah, Ambu Anne berharap bisa teralisasi hingga akhir tahun ini.

“Jadi yang harus diketahui adalah sistemnya tidak bisa fleksibel, kecuali rumah yang roboh karena bencana alam kena longsor kemudian juga karena banjir dan kebakaran, nah itu bisa diproses pada saat itu, tetapi kalau rumah seperti kondisi rumahnya tidak layak huni ini, itu harus dientris datanya setahun sebelumnya, tetapi kami siapkan anggaran setiap tahun nya selalu ada,” kata Ambu Anne.

Dirinya mengatakan, para penerima bantuan rutilahu ini sebenarnya telah masuk ke program by name by adress yang telah dientris pada tahun sebelumnya oleh pihak desa dan kelurahan.

Setelah itu, realisasi bantuan akan diberikan pada satu tahun kemudian. Ambu Anne mengatakan, sistem ini perlu diketahui semua orang agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Masukkan saja semua rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing ke sistem, sehingga tidak akan ada yang tertinggal, karena kalau sudah masuk ke sistem nanti kami yang akan mengatur sesuai dengan kemampuan anggaran kami," kata Ambu Anne.(*)

Baca juga: Ambu Anne Laporkan Lina Akun YouTube, Fitnahnya Berdampak pada Dirinya dan Keluarga