Kumpulan Ucapan Selamat Hari Santri Nasional dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Copas & Bagikan

TRIBUNJABAR.ID - Simak di sini kumpulan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2022 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Sebagaimana diketahui setiap 22 Oktober para santri di Indonesia merayakan Hari Santri Nasional.

Penetapan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober sendiri mengacu pada peristiwa bersejarah.

KH Hasyim Asyari, seorang ulama besar sekaligus Pahalawan Nasional Indonesia pernah menyerukan "Resolusi Jihad" pada 22 Oktober 1945.

"Resolusi Jihad" tersebut merupakan seruan bagi para santri untuk memerangi para Sekutu yang ingin kembali menduduki wilayah Indonesia yang sedang merdeka.

Salah satu cara memperingati Hari Santri Nasional adalah dengan memberikan ucapan kepada teman, kerabat, maupun keluarga.

Selain mengucapkannya secara langsung, Anda juga bisa mengucapkannya lewat media sosial.

Karena media sosial merupakan "dunia" yang luas tanpa adanya batas kewilayahan, Anda bisa memberikan ucapan Selamat Hari Santri dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Hal itu sekaligus juga menyampaikan kepada orang-orang di luar Indonesia bahwa pada 22 Oktober para santri merayakan Hari Santri Nasional.

Berikut ucapan selamat Hari Santri Nasional 2022 dalam Bahasa Inggris dengan terjamahan Bahasa Indonesia:

1. Happy National Santri's Day! Hope Indonesian santris will become successfull in fulfilling the goals in dunya and akhirah.

Selamat Hari Santri Nasional! Semoga santri-santri Indonesia akan sukses dalam mencapai tujuannya baik di dunia maupun di akhirat.

2. Strengthen the iman inside us, glrofies the spirit of NKRI. Happy Santri's Day!

Kuatkan iman dalam diri kita, junjung tinggi semangat NKRI. Selamat Hari Santri!