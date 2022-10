ASN Kemenag Jabar Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS, Rugikan Negara Rp 22 Miliar

Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap. Kejati Jabar menetapkan dua AS di Kemenag Jabar sebagai tersangka kasus mark up.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Jabar.

Kasipenkum Kejati Jabar, Sutan Harahap, mengatakan, dari empat tersangka itu, dua di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Jabar dan dua dari pihak swasta.

Keempatnya berinisial EH, AL, MK, dan MSA.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar, Riyono, mengatakan, keempatnya diduga telah me-mark up biaya penggandaan soal ujian untuk madrasah rsanawiyah (MTs) yang menggunakan dana BOS.

"Hari ini, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS," ujar Riyono dalam keterangannya, Jumat (21/10/2022).

Keempatnya telah bersama-sama melakukan korupsi fotokopi penggandaan soal ujian dan lembar jawaban ujian try out (TO), ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN), ujian madrasah/ujian sekolah berstandar nasional (UM/USBN), penilaian akhir tahun (PAT), dan penilaian akhir semester (PAS) MTs di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Jabar tahun anggaran 2017 dan 2018 di CV Arafah dan CV Citra Sarana Grafika.

"AL itu PNS, EH Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKM Ts) Provinsi Jawa Barat, MK merupakan mantan manajer operasional CV Citra Sarana Grafika dan MSA merupakan direktur CV Arafah," katanya.

Dalam pengerjaan proyek pengadaan soal ujian tersebut, para tersangka bersekongkol melakukan mark up biaya.

"Selain itu tersangka EH selaku Ketua KKM Ts Provinsi Jawa Barat tahun 2017/2018 juga menunjuk anaknya, MSA, selaku direktur CV Arafah untuk menjadi pihak dalam penggandaan tersebut. Padahal diketahui tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan penggandaan soal ujian dan hanya sebagai calo/perantara kepada perusahaan lain yang menguntungkan diri pribadi sebesar Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)," ucapnya.

Riyono mengatakan, akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp 22 miliar.

Keempat tersangka diduga melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Selanjutnya keempat tersangka setelah menjalani pemeriksaan di kejaksaan tinggi jawa barat selanjutnya dilakukan penahanan oleh penyidik di Rumah Tahananan Kelas I Bandung dan Rumah Tahan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung selama 20 hari ke depan," ucapnya. (*)