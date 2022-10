SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 Siap Digelar di Sirkuit Sentul 22-23 Oktober

TRIBUNJABAR.ID,- Gelaran SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 siap diselenggarakan di sirkuit Internasional Sentul, Bogor tanggal 22-23 Oktober 2022. Event ini menjadi satu-satunya balap ketahanan di Tanah Air melanjutkan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya dan merupakan bukti Yamaha Indonesia mengapresiasi rider profesional dan komunitas.



Para pembalap akan menggeber motor Yamaha YZF-R25 ataupun YZF-R15 dengan durasi 2 jam di masing-masing kelas. Ada 3 kelas yang dikompetisikan yaitu :



Kelas

YZF-R25 Pro Rider 250 cc

Community Rider 250 cc

YZF-R15 Community Rider 150 cc



Untuk kelas Pro Rider akan diikuti tim-tim papan atas balap nasional seperti Yamaha RRS, Yamaha Akai Jaya MBKW2, Yamaha Ziear The Strokes55, Yamaha HDS Racing dan Yamaha Bahtera Racing. Untuk kelas komunitas juga akan diikuti oleh YROI, YARRCI, ROCK, Cornening Indonesia, dan juga komunitas lain yang dinaungi oleh YRFI (Yamaha Riders Federation Indonesia). Mereka siap menurunkan formasi pembalap terbaiknya.

SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 diselenggarakan di sirkuit Internasional Sentul, Bogor tanggal 22-23 Oktober 2022



Sistem balapan SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival adalah berlangsung selama 2 jam dengan model start pembalap bergaya Le Mans. Dalam hal ini, rider berlari menyeberang lintasan menuju motornya masing-masing yang sudah diposisikan sesuai dengan starting gridnya masing-masing.



Setiap tim peserta terdiri dari 2 pembalap dan 2 mekanik. Kompetisi endurance itu tidak hanya keterampilan pembalap untuk berkendara lebih cepat tetapi juga kerjasama tim yang baik diperlukan untuk memenangkan perlombaan. Fisik, stamina, timing filling dan rider change masing-masing tim memiliki strategi Pit In dalam 1 menit 30 detik, poin-poin ini menjadi faktor kunci untuk mendapatkan kesuksesan sebagai strategi tim.



“Yamaha Indonesia dan para sponsor siap menyelenggarakan SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 yang merupakan satu-satunya balap ketahanan di Indonesia. Tahun ini adalah penyelenggaraan tahun ke-4 event ini. Dan semua sangat menikmati sensasi balap ketahanan selama 2 jam ini di sirkuit Sentul,” ungkap Riyadi Prihantono, Coordinator Manager of After Sales & Motor Sports PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).



Selain ajang balapan, aktivitas lainnya juga diadakan yakni edukasi yang diberikan kepada ratusan siswa SMK yang akan diajak study tour berkeliling paddock tim dan disuguhkan pengetahuan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dunia racing. Dan juga akan ada SMK Skill Contest yang meliputi teori dan praktek.



Para pengunjung dapat menonton event ini dengan gratis, pastinya akan dimanjakan dengan berbagai acara hiburan di arena exhbition untuk menyemarakkan pelaksanaan acara ini dengan booth-booth pameran dari sponsor terkait yang akan memberikan banyak penawaran spesial.



Kesuksesan pelaksanaan SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 ini didukung oleh berbagai sponsor, yaitu SHELL, Yamalube, KYB, IRC Tire, Pirelli, YES24, BAF.



#SHELLbLUcRUYamahaEnduranceFestival

#yamahasemakinDidepan

#Let'sShiftUpGoBeyond

#YamahaFullGasspoll