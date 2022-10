Ridwan Kamil Terharu Menonton Film Before Now and Then (Nana), yang Gunakan Bahasa Sunda

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat akan menonton film Before, Now and Then (Nana) di di XXI Cihampelas Walk, Selasa (18/10/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi penayangan film Before, Now and Then (Nana) dengan menggunakan dialektika bahasa Sunda.

Film Before Now and Then (Nana) berkompetisi dengan film lainnya di Festival Film Internasional Berlin ke-72 pada Februari 2022.

Film Before Now and Then (Nana) juga berhasil menyabet berbagai penghargaan dan diapresiasi oleh 17 negara dengan 50 tempat yang berbeda.

"Hari ini kita menyaksikan dan merayakan sebuah peristiwa bersejarah.

"Disebut bersejarah karena film di era hari ini berbahasa daerah, khususnya berbahasa Sunda yang hasilnya luar biasa," kata Ridwan Kamil seusai menonton film Before Now and Then (Nana) di XXI Cihampelas Walk, Selasa (18/10/2022).

Penggunaan bahasa daerah Sunda, menurut Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menjadi suatu gebrakan nyata dalam melestarikan kembali kebudayaan daerah.

"Di tengah gempuran makin melemahnya penggunaan bahasa ibu, kita punya medium berupa film yang membangkitkan lagi semangat kebudayaan, bahwa kita ini memang kaya dengan nilai-nilai identitas," ujarnya.

Kang Emil pun mengaku terharu ketika menonton film yang berlatarkan Indonesia di era 60-an, pascakemerdekaan. Dimulai dari alunan musiknya, serta gestur dari para pemerannya membuat emosi penonton ikut terbawa ke dalam suasana film.

"Secara sinematografi sebagai moviegowers, saya juga sangat terharu. Sinematografinya, musiknya keren banget, saya apresiasi.

"Sehingga tanpa bicara pun saya perhatikan emosinya mengalir karena faktor kualitas dari musikalnya juga luar biasa," papar Kang Emil.

Pemda Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun mendukung penuh pembuatan produksi film tersebut dari awal.

Hal itu sebagai komitmen nyata pemerintah dalam memajukan industri film Indonesia di kancah internasional.

"Film ini didukung dari awal oleh Pemda Provinsi Jabar. Kita support berbagai fasilitas karena memang saya sangat ingin tanah Jawa Barat dijadikan lokasi-lokasi syuting.

"Mau konteks zaman dulu, bangunan heritage juga banyak di Bandung. Alamnya indah, semua ada, termasuk kampung yang masih karuhun di Ciptagelar," ungkap Kang Emil.