Instruktur Yamaha Riding Academy Konsisten Tingkatkan Skill, Pandu Konsumen Berkendara Offroad

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Instruktur Yamaha Riding Academy (YRA) konsisten memberikan panduan teknik berkendara

yang tepat bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Untuk menyajikan edukasi tersebut, para instruktur YRA juga terus meningkatkan skill baik itu dari segi teori maupun praktek.

Pelatihan skill up instruktur disuguhkan oleh trainer berpengalaman YRA, yang menyajikan pembelajaran baik di lintasan on road maupun off road. Untuk aktivitas off road, dibekali dengan ilmu teknik berkendara yang benar menggunakan WR 155 R.

Bekal pengetahuan ini dibutuhkan instruktur agar dapat disebarluaskan kepada konsumen yang makin gemar mengendarai WR

155 R khususnya buat menyalurkan hobi terabasan dalam kegiatan bLU cRU offroad.

Tak ketinggalan para instruktur YRA di wilayah Sumatera juga mendapatkan pelatihan skill up seperti yang baru-baru ini dilaksanakan di area Desa Lau Timah, Deli Serdang Sumatera Utara.

Training ini dibutuhkan agar instruktur memiliki ilmu yang luas dan melimpah untuk dipraktekkan dalam aktivitas bLU cRU yang aktif diadakan di Sumatera.

”Berkendara di jalur off road membutuhkan teknik khusus yang dapat dipelajari oleh konsumen agar semakin enjoy menggunakan motor kesayangan mereka. Agar dapat mengarahkan konsumen dengan tepat, instruktur Yamaha Riding Academy termasuk di Sumatera terus membangun skill sehingga sangat mendukung dalam menebarkan ilmu teknik berkendara yang benar kepada konsumen khususnya pengguna WR 155 R. Kehadiran instruktur YRA yang skill up juga akan semakin menggairahkan kegiatan bLU cRU offroad terutama keseruan adventure di trek menantang yang memberikan pengalaman berkesan,” ungkap Joni Lie, General

Manager Main Dealer Yamaha PT. Alfa Scorpii.

Pelatihan skill up ini tentunya diikuti dengan gembira dan dinikmati oleh instrukur yang turut serta.

”Aktivitas Yamaha bLU cRU offroad selalu dinantikan oleh para bikers yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda dari agenda kegiatan yang disuguhkan. Saya pun senangambil bagian dalam kegiatan bLU cRU offroad seperti pelatihan skill up instruktur yang

diberikan oleh trainer Yamaha Riding Academy (YRA). Saya memperoleh banyak ilmu teori dan praktek yang akan saya manfaatkan buat diri saya sendiri dan juga kepada pengguna WR 155 R, sehingga kian bersemangat dalam menggunakan motor itu dalam keseharian maupun hobi terabasan,” tutur Saiful Bait, salah seorang instruktur yang ikut dalam pelatihan skill up

instruktur Yamaha Riding Academy di Sumatera Utara.