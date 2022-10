Wow, Pengunjung Bioskop di Ciwalk Dipenuhi Dengan Perempuan Berkain dan Berkebaya, Ada Apa ?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ada yang berbeda dengan pemandangan di cinema XXI Cihampelas Walk hari ini, Selasa (19/10/2022).

Para pengunjung bioskop terlihat menggunakan pakaian kebaya lengkap dengan kain tradisional.

Tren berkain atau menggunakan kain tradisional sebagai fesyen menjadi hal yang tengah ramai oleh generasi masa kini.

Ramainya pengunjung bioskop dengan berkain ini begitu spesial karena adanya special screening film Before Now & Then (Nana).

Pantauan Tribun Jabar di cinema XXI pengunjung yang datang pun cukup beragam mulai dari remaja hingga orang tua yang kompak menggunakan batik.

Salah satu pemain film Nana, Happy Salma pun terlihat begitu anggun dengan pakaian kebaya lengkap dengan sanggulnya.

Baca juga: Dukung Kebaya Goes To UNESCO, Ibu-ibu di Indramayu Senam Pakai Kebaya Jelang HUT Kemerdekaan RI

Happy Salma pun berkeliling sambil tersenyum menyapa para penonton yang mengajaknya foto bersama.

Before, Now & Then (NANA)” bercerita tentang seorang perempuan Indonesia yang hidup di daerah Jawa Barat di era 1960-an yang diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Raden Nana Sunani.

Kisah seorang perempuan yang melarikan diri dari gerombolan yang ingin menjadikannya istri dan membuatnya kehilangan ayah dan anak.

Ia lalu menjalani hidupnya yang baru bersama seorang menak Sunda hingga bersahabat dengan salah satu perempuan simpanan suaminya.

Sesuai latar tempatnya, film ini akan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama yang dipakai di film. (*)

Baca juga: Setelah Upacara HUT RI, Manajemen Ciwalk Beri Bantuan Pendidikan Anak Sekolah kepada Warga Sekitar