Terlibat Film Before Now & Then (Nana) Berbahasa Sunda, Laura Basuki Deg-degan Takut Dikeroyok

TRIBUN JABAR.ID, BANDUNG - Aktris Laura Basuki mengungkap satu kesulitan yang dia alami kala terlibat dalam film Before Now & Then (Nana).

Di film itu, dia berperan sebagai Ino.

Laura Basuki yang merupakan aktris keturunan Jawa, Tionghoa, dan Vietnam ini harus fasih berbahasa Sunda dalam film.

Untuk itu, dia harus belajar. Ini tentu menjadi kesulitan tersendiri karena dia tidak mengerti dan tidak pernah menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

"Untuk film ini aku belajar bahasa Sunda dalam tiga kali pertemuan secara virtual. Aku belajar mulai dari cengkok, jeda dalam berbicara, dan arti dari bahasa tersebut, " ujarnya.

Laura Basuki mengakui merasa deg-degan dengan diputarnya film Before Now & Then (Nana) di Bandung.

Film ini ditayangkan secara special screening di XXI Cihampelas Walk, Kota Bandung, Selasa (19/10/2022).

"Jujur aku deg-degan banget karena pertama diputar di Bandung yang emang fasih berbahasa Sunda. Takut dikeroyok hahaha," ujar Laura sambil tertawa.

Bahasa Sunda, diakui Laura Basuki, tidaklah mudah. Bahkan ia juga harus mempelajari arti dari setiap katanya.

"Aku juga pelajari artinya supaya pas menyebutkan, ekspresinya enggak salah, " katanya.

Syuting film Before Now &Then (Nana) ini dilakukan Ciwidey, Kabupaten Bandung, selama 14 hari.

Ia pun menikmati proses syuting yang dilakukan di tempat dingin.

"Aku nyaman banget syuting pakai kebaya di daerah dingin. Mungkin kalau syuting di daerah panas enggak nyaman pakai kebaya," ujarnya.

Before, Now & Then (Nana) merupakan film yang bercerita tentang seorang perempuan Indonesia yang hidup di daerah Jawa Barat di era 1960-an yang diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Raden Nana Sunani.

Kisah ini menceritakan seorang perempuan yang melarikan diri dari gerombolan yang ingin menjadikannya istri dan membuatnya kehilangan ayah dan anak.

Dia lalu menjalani hidupnya yang baru bersama seorang menak Sunda hingga bersahabat dengan satu di antara perempuan simpanan suaminya.

Sesuai latar tempatnya, film ini menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama. (*)