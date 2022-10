Sabarnya Rafathar Saat Mengajari Raffi Ahmad Bahas Inggris, Suami Nagita Sengaja Jahil

TRIBUNJABAR.ID - Inilah momen Rafathar saat mengajari Raffi Ahmad bahasa Inggris.

Ditinggalkan Nagita Slavina ke Korea Selatan, Raffi Ahmad menghabiskan waktu bersama dengan kedua anaknya, Rafathar dan Rayyanza.

Mulanya, Raffi Ahmad mengajak anak sulungnya untuk bermain bola.

Rafathar pun tampak senang bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya tersebut.

Setelah puas bermain, Raffi Ahmad pun ingin memotong rambutnya.

Ia memanggil orang khusus ke rumahnya.

Tak hanya Raffi Ahmad, Rafathar pun ingin ikut dipotong rambutnya.

Bukan Raffi Ahmad jika tak narsis, ia pun mengunggah foto bersama anaknya itu.

Raffi Ahmad itu pun ingin mengunggah dengan menggunakan caption dengan bahasa inggris.

Lucunya, Raffi Ahmad heboh menanyakan apakah benar atau tidak bahasa yang ia gunakan pada Rafathar.

"Rafathar with the new hair style, bener gak bahasa inggris papa?," tanya Rafathar dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Selasa (18/10/2022).

"Bukan, tapi Rafathar new hair cut," timpal Rafathar.

"Oh, bukan Rafathar with the new hair style? kenapa?," tanya Raffi lagi.

Anak sulung Nagita Slavina itu pun menjelaskan mengapa kalimatnya seperti itu.