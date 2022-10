Ridwan Kamil Beli Nilai 9, Film Before Now & Then (Nana) Gunakan Bahasa Sunda

Pemain film Before Now & Then (Nana) foto bersama dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat special screening di XXI Cihampelas Walk, Kota Bandung, Selasa (18/10/2022).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bahasa Sunda dipakai secara penuh di film Before, Now & Then (Nana).

Film ini diadaptasi dari satu bab di novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran.

Film ini dibintangi oleh Happy Salma yang memainkan karakter utama, Nana.

Before, Now & Then (Nana) bercerita tentang seorang perempuan Indonesia yang hidup di daerah Jawa Barat di era 1960-an yang diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Raden Nana Sunani.

Kisah seorang perempuan yang melarikan diri dari gerombolan yang ingin menjadikannya istri dan membuatnya kehilangan ayah dan anak.

Dia lalu menjalani hidupnya yang baru bersama seorang menak Sunda hingga bersahabat dengan satu di antara perempuan simpanan suaminya.

Baca juga: Sedang Tayang di Bioskop, Film Horor Inang Sajikan Kisah Tradisi Rebo Wekasan

“Film ini menampilkan kisah perempuan biasa dan menghadirkan sisi Sunda lain selama syuting,” kata Happy Salma saat ditemui setelah nonton bareng di XXI Cihampelas Walk, Selasa (18/10/2022).

Film ini juga berlatar waktu di akhir 1960-an dan hal ini menjadi tantangan bagi Happy Salma karena bahasa Sunda yang digunakan agak berbeda.

Happy Salma dan Laura Basuki saat special screening di XXI Cihampelas Walk, Kota Bandung, Selasa (18/10/2022). (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

“Saya ngerti bahasa Sunda tapi saya kenalnya bahasa Sunda tahun 80-90an. Untuk bahasa Sunda tahun 60-an malah saya agak susah,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengapresiasi film Before Now & Then (Nana) dengan hadir dan menonton film bersama.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, dia memberikan nilai sembilan untuk film yang baru saja ditontonnya sampai selesai.

“Di era hari ini film berbahasa Sunda ternyata hasilnya luar biasa di tengah gempuram melemahnya bahasa ibu,” kata Emil.

Dia mengaku terharu dengan sinematografi dan musik dalam film Before Now & Then karena tanpa bicara, emosi mengalir melalui musik.

Baca juga: Film KKN Di Desa Penari Lanjutan Digarap, Tissa Biani Lebih Tertantang Main Kembali Perankan Nur?

Baca juga: 6 Film Indonesia yang Tayang di Bulan Oktober 2022 di Bioskop, dari Film Horor hingga Film Romantis

Film berlatar waktu di akhir 1960-an ini membawa Kamila Andini ke eksplorasi baru dalam perjalanan kariernya sebagai sutradara.

Dia menggarap film periodik yang juga diinspirasikan dari kisah nyata.

Bagi Kamila Andini, perempuan adalah korban zaman yang paling nyata.

“Tapi di setiap zaman, selalu ada sosok perempuan yang tidak pernah sekalipun menjadikan dirinya korban, meskipun tetap tidak lepas dari pengorbanan. Nana adalah kisah perempuan yang menjadi korban sebuah era; perang, politik, pemberontakan dan kehidupan sosial patriarki yang ingin mencari arti kebebasannya sendiri,” ujarnya.

Selain Happy Salma, film ini juga dibintangi Laura Basuki, Ibnu Jamil, Arswendy Bening Swara, Rieke Diah Pitaloka, Arawinda Kirana dan aktris cilik pendatang baru, Chempa Putri. (*)