Pemain Real Madrid Karim Benzema Raih Trofi Ballon d'Or 2022, Mimpi yang Jadi Kenyataan

TRIBUNJABAR.ID - Pemain Real Madrid Karim Benzema menjadi pemain terbaik versi France Football.

Karim Benzema berhak meraih trofi Ballon d'Or 2022.

Karim Benzema dinilai impresif bersama Real Madrid pada musim 2021-2022.

Ini merupakan gelar prestise ini untuk kali pertama sepanjang kariernya.

Acara penghargaan ini diadakan di Theatre du Chatelet, Paris, pada Senin (17/10/2022) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Ballon d'Or yang diberikan kepada Benzema adalah kali kelima untuk pemain asal Prancis.

Sebelumnya, trofi Bola Emas pernah didapatkan oleh Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michael Platini, dan Zinedine Zidane.

Musim lalu, Benzema sukses mempersembahkan dua gelar bagi Los Blancos, yakni Liga Spanyol dan Liga Champions.

Statistik ketajamannya sebagai striker dibuktikan dengan mengemas 44 gol dan 15 assist dalam 46 penampilan bersama Real Madrid di berbagai ajang.

Trofi Ballon d'Or adalah pelengkap sempurna atas penghargaan individu sebelumnya yang sudah diraih oleh Benzema.

Sebelumnya, Benzema sudah mendapatkan 8 penghargaan individu.

Penghargaan tersebut mulai dari LaLiga Top Scorer, LaLiga Best Player, UCL Player of the Season, hingga French Player of the Year.

Bagi Benzema, dalam pidato kemenangannya, ini adalah sebuah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan.

Pemain berusia 34 tahun ini memang sudah sepantasnya mendapatkan Ballon d'Or atas pencapaian hebat bersama Real Madrid.

Benzema sukses mengalahkan 29 nama pemain hebat lainnya yang terpilih dalam Ballon d'Or 2022.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Benzema harus bisa membuktikan bahwa Ballon d'Or pantas diberikan kepadanya.

Tantangan ke depan adalah dengan membuat timnas Prancis menjadi kampiun di Piala Dunia 2022.

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com.