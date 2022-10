Pemain Liverpool Ini Jadi Bek Terbaik di Ballon d'Or 2022, Kalahkan Defender Manchester City

TRIBUNJABAR.ID - Bek Liverpool Virgil van Dijk jadi pemain belakang dengan peringkat tertinggi di Ballon d'Or 2022.

Virgil van Dijk mengalahkan empat bek lainnya yang masuk daftar nominasi.

Daftar pemenang Ballon d'Or 2022 akhirnya telah diumumkan di Theatre du Chatelet, Paris, Senin (17/10/2022) atau Selasa dini hari WIB.

Pada seremoni tersebut, Karim Benzema keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan 29 pemain hebat lainnya yang masuk daftar nominasi.

Dari 29 kandidat lain, pemain bintang Liverpool, Virgil van Dijk, merupakan salah satu yang dikalahkan oleh Benzema.

Defender asal Belanda itu menempati urutan ke-16 untuk penghargaan bergengsi tersebut.

Kendati hanya menempati urutan ke-16, Van Dijk tetap harus berbangga hati.

Pasalnya, urutan yang diperoleh Van Dijk menjadi peringkat tertinggi yang didapatkan oleh seorang bek.

Berdasarkan laporan Four Four Two yang dikutip BolaSport.com, Van Dijk menjadi bek dengan posisi tertinggi di Ballon d'Or 2022 mengalahkan 4 bek lainnya yang masuk daftar.

Empat bek yang dikalahkan oleh Van Dijk tersebut adalah Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City), Antonio Ruediger (Chelsea/Real Madrid), dan Joshua Kimmich (Bayern Muenchen).

Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool itu, menempati posisi ke-22, bersama dengan Bernardo Silva dan Phil Foden.

Cancelo, Ruediger, dan Kimmich sama-sama menempati peringkat ke-25.

Berikut daftar peringkat Ballon d'Or 2022, dikutip BolaSport.com dari Four Four Two:

1. Karim Benzema - Real Madrid