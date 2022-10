Berawal Dari Hoby, Pria Ini Sukses Kembangkan Bisnis Susu Protein

Muscle First

TRIBUNJABAR.ID, Kebiasaan masyarakat Indonesia yang mulai memperhatikan kesehatan tubuh selama pandemi ini secara tidak sengaja membuat mereka ingin berolahraga untuk menjaga kesehatan sekaligus membentuk tubuh ideal.

Selain dari aktivitas, mereka mulai memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi agar bisa mencapai target body goals melalui makanan yang dikonsumsi. Makanan sehat dalam benak masyarakat Indonesia memiliki rasa yang kurang bervariasi, dan produk susu protein yang mayoritas berasal dari impor membuat mereka sulit mendapatkan susu gym halal.

Karena hal inilah Clinton Augusto mempunyai ide yang bertujuan mempermudah orang untuk mendapatkan minuman suplemen protein yang halal yang dapat dikomsumsi tanpa was-was oleh masyarakat Indonesia.

“Banyak rekan yang menanyakan kenapa kita membuat Muscle First? Alasan singkatnya sih ingin memudahkan atau membantu, jadi berawal dari hobi saya berolahraga gym dan work out. Nah, saya meminum suplemen protein agar bentuk badan tetap terjaga, setelah coba sana-sini produk luar, saya merasa ada sesuatu yang missing, sehingga saya menyempurnakannya pada produk lokal ini”, ujar Clinton Augusto yang mempunyai akun Instagram @augstclint.

Suplemen fitnes Muscle First yang didirikan pada tahun 2018, menjadi solusi menyenangkan untuk hidup sehat dan dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes, sehingga menjadi brand susu protein gym terbaik di Indonesia. Keberadaannya juga mampu memberikan edukasi mengenai kesehatan dan tips work out di gym maupun di rumah mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia.

Bisnis Muscle First telah mengalami peningkatan sebanyak 17.000 persen sejak diluncurkan dalam 2 tahun. “Mimpi kita besar tapi budget kita terbatas. Menurut saya, kesalahan pemula awal bisnis itu, mereka terlalu cepet puas dan lebih mementingkan untuk kesenangan pribadi”, ujar pria yang akrab dipanggil Clint tersebut yang juga mengimplementasikan kata-kata motivasi dalam bisnisnya.

Muscle First telah mengembangkan bisnisnya dengan memasuki market gamers dan bulu tangkis, Tiktok Shop, memiliki brand ambassador artis, research and development, inovasi produk, memiliki box pick up sendiri, mengadakan event di GBK, dan donasi yang dilakukan bersama founder dengan budget seminim mungkin agar bisa tetap menghemat pengeluaran.

“Persaingan bisnis makin ketat ya tapi kita harus tetap fokus” ujar Clint yang menyadari bahwa banyaknya persaingan brand lokal. Muscle First yang memiliki keunggulan banyak variasi rasa anti-bosan yang telah bersertifikat Labdoor, GMP, HACCP, ISO, dan Halal pun tetap memperhatikan after sales.

Saat ini suplemen fitnes nomor satu ini mengalami peningkatan penjualan baik melalui online maupun offline. Serta sudah bekerjasama dengan lebih dari 100+ agen di Indonesia.

Untuk mendukung dan menyemangati agen yang telah bekerjasama dalam penjualan Muscle First di tahun 2021 lalu, Clinton Augusto menghadiahkan motor dan Iphone 13 pada loyalty program untuk agen-agen Muscle First.