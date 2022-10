Batal Mogok Produksi, Perajin Tahu Tempe di KBB Serempak Naikan Harga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Perajin tahu tempe di Kabupaten Bandung Barat (KBB) batal untuk melakukan aksi mogok produksi, tetapi mereka serempak menaikan harga jual setelah harga kedelai melonjak.

Awalnya, mereka bakal menggelar aksi mogok produksi mulai 17-19 Oktober 2022, namun hal itu urung dilakukan karena ada instruksi dari Paguyuban Tahu Tempe Jawa Barat untuk tidak melakukan mogok produksi.

Perajin tahu-tempe asal Kecamatan Cipatat, Elis (44) mengatakan, setelah aksi mogok produksi itu batal dilakukan, pihaknya memutuskan ikut menaikan harga tahu dengan besaran antara Rp 50-500 per biji.

"Awal harga tahu Rp 450 per biji, kini naik menjadi Rp 500 per biji. Sedangkan untuk harga tempe dari Rp 2000, kini dinaikan menjadi Rp 2.500 per batang," ujarnya di Cipatat, Senin (17/10/2022).

Menurut Elis, aksi mogok produksi itu tidak dilakukan karena tak akan berpengaruh terhadap penurunan harga kedelai, sehingga langkah menaikan harga tahu tempe ini merupakan keputusan yang paling tepat.

"Kita enggak mogok, karena percuma mogok juga harga kedelai tetap mahal. Jadi mending kita ikut naikan harga tempe tahunya saja," kata Elis.

Kendati demikian, Elis mengaku khawatir setelah harga tahu tempe ini dinaikan, jumlah pembeli akan menurun, sehingga kondisi tersebut juga akan berdampak pada menurunnya jumlah keuntungan bagi para perajin.

"Jatuhnya jadi pilihan pahit, kalau gak naik kita rugi biaya produksi lebih tinggi. Tapi kalau kita naikan khawatir juga pembeli jadi sedikit, serba salah jadinya," ucapnya.

Perajin tahu tempe lainnya, Dedi (40) mengatakan, aksi mogok produksi itu tidak dilakukan karena sudah mendapat sesuai arahan dari paguyuban tahu tempe Jawa Barat.

"Tapi konsekuensinya kita naikan harga, awalnya per papan kita jual Rp 40 ribu, sekarang naik jadi Rp 45 ribu, ini risiko berat, tapi mau gak mau kita juga perlu tutupi ongkos produksi," kata Dedi.

Dedi mengatakan, untuk saat ini harga kacang kedelai kualitas premium dengan merk Bola telah menyentuh angka Rp 14 ribu per kilogram, sehingga pihaknya terpaksa harus menaikan harga jual.

"Untuk menutupi ongkos produksi, saya menaikan harga tahu per papan dengan jumlah 130 biji seharga Rp 45 ribu," ujarnya.