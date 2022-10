Badan Pangan Nasional Kirim Perdana 200 Ton Beras Melalui Tol Laut di Pelabuhan Patimban Subang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Dalam rangka menstabilkan pasokan pangan dan membangun ekosistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga terkait.

Badan Pangan Nasional melakukan pengiriman perdana muatan pangan melalui Tol Laut di Pelabuhan Patimban, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, Selasa(18/10/2022).

Dengan Motto "Pangan Kuat Indonesia Berdaulat" Pengiriman Perdana Muatan Pangan melalui Tol Laut di Pelabuhan Internasional Patimban dengan rute menuju Pelabuhan Lhokseumawe dan Pelabuhan Malahayati dengan waktu selama 2 Minggu,

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo mengatakan, kegiatan pengiriman perdana muatan pangan melalui Tol Laut di Pelabuhan Patimban dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan di daerah terluar.

"Kami dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Perum Bulog melakukan pengiriman beras ke Provinsi Aceh melalui Pelabuhan Patimban. Dalam pengiriman tahap pertama tersebut diberangkatkan 10 kontainer dengan muatan 200 ton beras,"ujar Arief Prasetyo, usai pelepasan pengiriman pangan melalui Tol Laut di Pelabuhan Patimban, Selasa (18/10/2022) sore.

Menurut Arief, pengiriman tahap pertama tersebut sebanyak 200 ton beras akan dikirim ke Malahayati dan Lhoksumawe, Provinsi Aceh.

“Hari ini kita sudah mulai untuk pengiriman barang pokok berupa beras. Pada tahap selanjutnya, akan dikirimkan sebanyak 40 kontainer lagi. Aktivitas pengiriman pangan ini akan terus dilakukan secara rutin guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan terluar,” katanya.

Arief juga mengatakan, beras yang dikirimkan tersebut merupakan bagian dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog yang dipenuhi dari gudang Bulog Cabang Cirebon dan Gudang Bulog Cabang Indramayu, masing-masing sebanyak 100 ton.

“Hal ini merupakan bagian dari optimalisasi dan pemanfaatan CBP, di mana tujuan pemanfaatan CBP diantaranya untuk stabilisasi harga antar waktu antar wilayah, menekan inflasi, dan menjaga kualitas gizi masyarakat,” terangnya.

Kegiatan pengiriman pangan pertama di Pelabuhan Patimban ini, menurut Arief, merupakan hasil kerja sama antara NFA, Kemenhub, Kemendag, Pemprov Jawa Barat, Bulog, Otoritas Pelabuhan Internasional Patimban, serta stakeholder pangan lainnya.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pendistribusian pangan guna menurunkan inflasi nasional,"ucapnya.

Dikatakan Arief, selain itu, kami dari Badan Pangan Nasional juga Ingin memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana tema Hari Pangan Sedunia tahun 2022, Leave No One Behind.

"Hal ini juga selaras dengan semangat kolaboratif sesuai arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam menghadapi berbagai krisis yang melanda dunia global saat ini,” jelasnya.