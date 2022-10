Hari Ini Sidang Putusan Kasus Korupsi Kades di Sukabumi Senilai Rp 700 Juta

Hari ini, AS Kepala Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjalani sidang putusan kasus korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). TRIBUNJABAR.ID/M Rizal Jalaludin

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Hari ini, AS Kepala Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjalani sidang putusan kasus korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Kepala Kejaksaan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Sukabumi, Ratno Timur Pasaribu membenarkan hal itu.

"Hari ini akan dilakukan sidang putusan kasus AS," kata Ratno via telepon, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Ada Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp 743 Juta Lebih di Desa Kabandungan Sukabumi

Ratno mengatakan, AS melakukan tindak pidana korupsi sendirian. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada AS pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun," jelasnya.

Diketahui, AS ditahan sekitar pukul 13.30 WIB, Senin (23/5/2022) lalu. AS melakukan korupsi ADD/DD Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Ratno menyebut, sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi, kerugian negara akibat perbuatan AS mencapai Rp 700 juta lebih.

"Kerugian negara yang ditimbulkan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab Sukabumi Nomor: 700/760/sekret tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 713.800.602, 82," ujar Ratno. (*)