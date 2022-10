Transformasi Layanan Pelanggan PLN 123 Raih 56 Medali di The Best Contact Center Indonesia Award

Jakarta, 15 Oktober 2022 - PT PLN (Persero) melalui layanan Contact Center (CC) PLN 123 memborong 56 medali dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2022 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta pada September 2022 lalu. Hal ini menjadi bukti transformasi pelayanan PLN membuahkan hasil.

The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2022 merupakan upaya Indonesia Contact Center Association (ICCA) untuk mengembangkan industri contact center di Indonesia. Dalam pengembangan industri ini, karyawan memiliki peran penting melalui peningkatan kemampuan, kreativitas dan kinerja dalam pengelolaan contact center.

Keberhasilan CC PLN 123 di TBCCI 2022 ini membuktikan peran karyawan dalam mengembangkan contact center sebagai salah satu kanal layanan pelanggan PLN.

"Jadi selain PLN Mobile, kami secara konsisten melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas layanan Contact Center PLN 123. Ini dilakukan demi menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan," tutur Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Tak kurang dari 56 medali diraih CC PLN 123 untuk tiga kategori, yakni 'Individu dan Best of The Best', 'Teamwork' dan 'Korporat'. Adapun medali yang diterima terdiri dari 15 medali platinum, 16 medali gold, 18 medali silver, dan 6 medali bronze.

Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya di mana CC PLN 123 meraih 51 medali. Keberhasilan ini juga membuat CC PLN 123 mempertahankan prestasi sebagai 1st Runner Up TBCCI selama tiga tahun berturut-turut.

Selain ajang TBCCI 2022, pada Juli 2022 lalu CC PLN 123 juga berhasil mengukir prestasi dalam ajang Contact Center World – Asia Pacific.

Kesuksesan CC PLN 123 ini juga tentunya tak terlepas dari kontribusi ICON+ sebagai garda terdepan baik dalam pembangunan maupun pengelolaan CC PLN 123.

CC PLN 123 merupakan salah satu bentuk dukungan ICON+ terhadap transformasi PLN. Selain layanan CC PLN 123, ICON+ juga menghadirkan SuperApps PLN Mobile sebagai upaya adaptasi layanan PLN terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.