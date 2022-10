Inovasi CSR Telkom Kembali Sabet Penghargaan Internasional Golden Award

Telkom kembali meraih penghargaan Human Resources (HR) Excellence Awards 2022 pada kategori Excellence in CSR Strategy.

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta, 13 Oktober 2022 – Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam menjalankan program CSR membuahkan hasil dan apresiasi yang baik. Pasalnya, Telkom kembali meraih penghargaan Human Resources (HR) Excellence Awards 2022 pada kategori Excellence in CSR Strategy.

Golden Awards yang diberikan kepada Telkom merupakan penghargaan atas penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy yang konsisten dan berkesinambungan oleh perusahaan.

HR Excellence Award merupakan ajang penghargaan yang telah diadakan sebanyak 13 kali oleh Light House Independent Media, perusahaan penerbitan asal Singapura.

Menghadirkan seluruh pemenang dari 29 kategori penghargaan, HR Excellence Award 2022 kali ini mengusung tema “Reinventing HR Roles & Strategy To Accelerate Business Growth in The Post-Pandemic Times”.

Bersaing dengan perusahaan besar lainnya, Telkom dinilai sebagai perusahaan yang berhasil melakukan banyak inovasi digital pada program CSR di tengah tantangan pandemi Covid-19, sehingga siap menghadapi era kembalinya pertumbuhan ekonomi digital pasca pandemi.

Aspek penilaian dalam kompetisi HR Excellence Award 2022 ini bukan hanya perusahaan yang berhasil dalam hal kinerja bisnis, namun juga konsistensi dalam menerapkan praktik manajemen SDM.

Dewan juri yang melakukan penilaian pada ajang penghargaan ini berasal dari para praktisi dan akademisi senior di bidang manajemen bisnis, khususnya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) serta telah berkiprah lebih dari 20 tahun salah satunya pada lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menyambut antusias pencapaian Telkom pada ajang penghargaan ini, Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi menyampaikan, “Penghargaan ini semakin memantapkan langkah Telkom sebagai perusahaan digital telco untuk terus menghadirkan program TJSL atau CSR yang efektif, berdampak, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi digital sebagai bentuk karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta dengan semangat BUMN untuk Indonesia.”

Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Telkom dalam menjalankan program TJSL yang berkelanjutan dengan menekankan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan menciptakan nilai tambah melalui pendekatan Creating Shared Value (CSV) bagi masyarakat dan perusahaan dengan memenuhi kriteria CSR yang efektif.

#DigitalBisa

#UntukIndonesiaLebihBaik