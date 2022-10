TRAGEDI KANJURUHAN: FIFA dan AFC Tiba di Jakarta, Mereka Bakal Bantu PSSI Ciptakan Sepak Bola Aman

Laporan wartawan Tribun.Jabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Utusan FIFA dan AFC telah tiba di Indonesia. Mereka akan melakukan pendampingan terhadap PSSI dalam memperbaiki sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik, setelah tragedi Kanjuruhan, terutama dalam segi keamanan di stadion.

Tragedi Kanjuruhan adalah tregedi yang menyita perhatian dunia. Peristiwa tersebut terjadi pascalaga Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022).

Dalam tragedi Kanjuruhan seratus orang lebih meninggal dunia yang mayoritas pendukung Arema FC atau Aremania.

Tiga orang perwakilan FIFA yang datang adalah Niko Nhouvannasak (FIFA Development Project Coordinator), Chen Jun (Head of Security and Safety), dan Serge Dumortier (Stadium Consultant FIFA).

Mereka sudah hadir di Jakarta sejak dua hari lalu, dan berkoordinasi dengan PSSI.

Selain utusan FIFA, utusan atau delegasi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yakni Shin Man Gil (Deputy General Secretary), Ravi Kumar (Communication Director), Brian Johnson (Head of Safety and Security), dan Dato Dell Akbar (Deputy Chairperson Safety Security Task Force), pun sudah bergabung di Jakarta, dan berkomitmen membantu FIFA dan PSSI.

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyambut kedatangan FIFA dan AFC dan berterima kasih atas perhatian yang luar biasa ini dari dua organisasi sepakbola tersebut.

"Saya sangat bangga dan terharu kepada teman-teman yang datang ke sini, baik dari FIFA, maupun dari AFC. Sekali lagi saya merasa berterima kasih karena teman-teman dari FIFA bisa hadir di sini.

"Selamat datang, welcome to Indonesia, thank you for coming. Mereka hadir di sini untuk memberikan pendampingan, men-support apa yang kira-kira akan dilakukan oleh PSSI, khususnya setelah Tragedi Kanjuruhan,” ujarnya Dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (12/10).

Iwan Bule sapaan akrab Ketum PSSI itu pun berterima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo yang berkenaan untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, sehingga utusan induk organisasi sepakbola internasional tersebut, datang ke Indonesia.

“Saya juga berterima kasih kepada bapak Presiden (Joko Widodo). Surat beliau ke Presiden FIFA sudah direspon dan sekarang wujudnya teman-teman dari FIFA dan AFC berada di Indonesia untuk melakukan pendampingan dan tentunya untuk melakukan perbaikan di sana-sini yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia persepakbolaan Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, FIFA Development Project Coordinator, Niko Nhouvannasak mengatakan, FIFA selalu bersama PSSI dalam menyikapi dinamika yang terjadi.

“Jadi FIFA datang ke sini, pertama-tama untuk memberikan belasungkawa kepada para korban dari insiden Kanjuruhan. Kemudian FIFA bersama dengan AFC memberikan dukungan kepada PSSI.

"Pada saat ini kami sedang mengumpulkan data-data dan juga informasi, yang kemudian akan berlanjut kepada rencana aksi, dan ini merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan untuk memastikan bahwa Indonesia aman, dan untuk memastikan bahwa liga akan berjalan tidak lama lagi, serta untuk memastikan ke depannya yaitu perhelatan akbar Piala Dunia U-20,” ujar Niko.

Hal senada juga diungkapkan Deputy General Secretary AFC, Shin Man Gil. AFC terus bersama PSSI untuk menyelesaikan masalah yang ada.

“Kami di sini untuk menyampaikan belasungkawa, Indonesia merupakan negara atau anggota asosiasi yang penting bagi AFC, karena AFC menjalankan kompetisi secara berkala, dan AFC juga ingin memastikan bahwa kejadian ini tidak terulang kembali di masa mendatang.

"AFC juga ingin bekerja sama agar peristiwa ini tidak terjadi, dan ini bukan merupakan kunjungan pertama, akan ada kunjungan-kunjungan lagi ke depannya agar PSSI, AFC dan FIFA bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya