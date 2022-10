Shin Tae-yong Nyatakan Mundur Jika Iwan Bule Mundur, Warganet Ikut Berkomentar, Coach, Are You Okay?

TRIBUNJABAR.ID - Pernyataan mengejutkan dilontarkan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Melalui akun instagram pribadinya, shintaeyong7777, Rabu (12/10), Shin Tae-yong menegaskan akan mengundurkan diri jika Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan mundur karena tragedi Kanjuruhan.

"Jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai 1 tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah 1 tim," tulis Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan sepak bola tidak bisa sukses hanya dengan performa 11 pemain inti yang bagus, atau hanya dengan staf pelatih saja yang bagus.

"Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staf pelatih, official, semua karyawan federasi termasuk Ketua Umum. Itulah filosofi sepak bola saya. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak akan bisa menang dengan hanya 1 orang saja yang bagus kinerja kerjanya," tulisnya.

Shin mengatakan, Mochamad Iriawan adalah seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia. Dengan kesungguhan hatinya, kata Shin, Mochamad Iriawan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang.

"Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia bersama setelah saya datang ke Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah prestasi atau hasil yang dibuat oleh para pemain, fans dan Ketua Umum PSSI yang memilih saya. Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada Ketua Umum," tulis Shin.

Menyusul pernyataan tersebut, belasan ribu komentar membanjiri unggahan tersebut seharian kemarin. Hingga semalam, unggahan Shin sudah mendapat lebih dari 207 ribu tanggapan. Unggahan itu juga mendapat lebih dari 16,3 ribu komentar.

Meski tak sedikit yang setuju dengan pendapat Shin Tae-yong, sebagian besar warganet menyesalkan keputusan Shin jika akhirnya benar-benar mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia karena Ketua PSSI mendapat desakan untuk mundur.

Terlebih, di bawah kepemimpinan Shin, Timnas Indonesia mengalami kemajuan yang mencengangkan, yang terbukti dengan melesatnya ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi 175 ke posisi 155 dunia.

"Lohhhhhhhh lohhhh jangan mengundurkan diri coach bikin kaget ajaaaa. Timnas kita lagi maju coach, TOLONG," tulis akun @blangkon.football seraya menyertakan emotikon sedih.

Komentar juga dilontarkan pemilik akun @viasamanthaa yang heran dengan sikap Shin yang tak disangkanya itu.

"Ya Allah kenapa jadi coach Shin mau ikut mundur gara2 ketum didesak mundur? Coach, are you okay??" tulisnya disertai emotikon menangis.