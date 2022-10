Setelah Vakum 2 Tahun Kirab dan Karnaval Budaya di Indramayu Tampilkan Budaya Lokal Hingga Nusantara

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kirab dan Karnaval Budaya untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Ke-495 Indramayu berlangsung pada Kamis (13/10/2022).

Karnaval yang sebelumnya dikenal dengan nama Festival Cimanuk tersebut akhirnya kembali digelar tahun ini setelah sebelumnya vakum selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19.

Kirab dan Karnaval tersebut menampilkan banyak sekali tradisi kebudayaan lokal.

Tidak hanya itu, budaya keraton Ciayumajakuning hingga komunitas suku-suku yang ada di Nusantara pun ikut serta meramaikan kegiatan tersebut.

Sejak pagi, warga sudah berkumpul di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, hingga DI Panjaitan untuk menyaksikan kirab.

Menurut pantauan Tribuncirebon.com, sebagai pembuka kegiatan, ditampilkan Tarian Labdagati Puspa Wangi dan 50 Penari Payung.

Kegiatan kirab pun baru dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, diawali dengan rombongan Budaya Indramayu, disusul Keraton Se-Ciayumajakuning, drumband, dan Komunitas Budaya Nusantara.

Kemudian dilanjutkan dengan Karnaval Pesona Pendidikan yang diikuti oleh para pelajar serta kirab Indramayu Fashion Festival yang pesertanya adalah BUMD yang ada di Indramayu.

Di urutan lainnya dilanjut Karnaval Ketahanan Ekonomi, Arak-arakan seni budaya se-31 kecamatan di Indramayu, dan diakhiri Young Culture and sport on the road.

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu Nina Agustina menyampaikan, untuk membangun Indramayu menjadi lebih baik lagi, ia meminta doa dan dukungannya dari semua masyarakat.

Dalam hal ini, Nina Agustina juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyebarkan seluas-luasnya informasi yang baik tentang Indramayu.

Di sisi lain, apabila ada yang masih kurang seperti jalan rusak dan lain sebagainya, Nina minta masyarakat sebaiknya melapor ke pemerintah.

Jangan justru menyebarkannya di medsos karena bisa dilihat oleh daerah lain.

"Saya mengucapkan Selama Hari Jadi Ke-495 Indramayu," ujar dia di akhir sambutan. (*)