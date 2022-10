Khusus Oktober, beli New Honda Vario 125 bisa dapat jaket eksklusif 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Guna melengkapi gaya berkendara dan tetap #Cari_Aman di jalan raya, PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerja sama dengan seluruh jaringan Dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat memberikan promo menarik khusus pembelian New Honda Vario 125 dengan special gift Jaket Eksklusif selama bulan Oktober 2022.

Promo ini berlaku untuk pembelian secara cash maupun kredit dengan syarat dan ketentuan berlaku. New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp 22,675,000 (On The Road Bandung), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 24,250,000 (On The Road Bandung), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp 24,500,000 (On The Road Bandung).

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan DAM bersama jaringan dealer Honda di Jawa Barat memberikan apresiasi kepada konsumen setia Honda untuk mewujudkan mimpi setia Honda memiliki sepeda motor impiannya sekaligus melengkapi gaya berkendara konsumen dengan special gift berupa jaket eksklusif.

“Untuk memilikinya, New Honda Vario 125 dapat dipesan di jaringan dealer Honda terdekat yang berada di seluruh wilayah Jawa Barat. New Honda Vario 125 mendapatkan sentuhan desain sporty teranyar dan beragam fitur canggih yang mampu memberikan kebanggaan sebagai partner berkendara harian konsumen,” ujar Handi.

New Honda Vario 125 berbekal kapasitas mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus mampu menghasilkan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON).