Chord Lagu Pancuran Cinta, Dinyanyikan Oleh Yayan Jatnika: Langitna Megana Jadi Simpay Katresna

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Pancuran Cinta.

Lagu Pancuran Cinta dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Tak jarang, sejumlah karyanya menjadi lagu Sunda populer.

Intro:

Am F Am F Am F Am

Am F

Tah didieu, di jalan satapak

Am

Urang kungsi meungkeut jangji

F

Barengbar katresna

Am

Ngungkapkeun lambar carita

F

Tah didinya, di pancuran cinta

Am

Tempat urg mapag rasa

F

Silih simbeuh kadeudeuh

Am

Sangkan cinta meungkeut pageuh

F Am

Herang caina

F Am

Gambaran cinta

F Am

Ngungkapkeun lawang

F Am

Sagara cinta

Am

Wulanna, bentang na

F

Endahna alam rasa...

Am

Bagja keur urang duaan

Am F

Langitna megana jadi simpay katresna....

Am

Mugia sing salamina

Am

Wulanna, bentang na

F

Endahna alam rasa...

Am

Bagja keur urg duaan

Am F

Langitna megana jadi simpay katresna....

Am

Mugia sing salamina

Musik :

Am F Am F Am F Am

Am F

Tah didieu, di jalan satapak

Am

Urang kungsi meungkeut jangji

F

Barengbar katresna

Am

Ngungkapkeun lambar carita

F

Tah didinya, di pancuran cinta

Am

Tempat urg mapag rasa

F

Silih simbeuh kadeudeuh

Am

Sangkan cinta meungkeut pageuh

