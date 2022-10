Mensos Ajak Lulusan Poltekesos Jadi Pekerja Sosial Profesional dan Menjadi Agen Perubahan Masyarakat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menggelar Wisuda Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan Tahun Akademik 2022/2023 di Sasana Budaya Ganesha, Rabu (12/10/2022).

Wisuda kali ini diikuti 410 mahasiswa yang terdiri dari wisuda Magister Terapan (28), serta Sarjana Terapan dari Program Studi Pekerja Sosial (311) , Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (48), dan Rehabilitas Sosial (23).

Dalam wisuda yang mengambil tema “Strategi Penanganan Masalah Sosial di Indonesia”, hadir Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memberikan sambutan. Dalam sambutannya Risma mengatakan bahwa praktik pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat rentan atau masyarakat miskin.

"Saya atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia mengucapkan selamat dan berbahagia kepada anak-anakku para wisudawan/wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan proses belajar di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat kepada para orangtua yang telah berhasil mengantarkan putra putrinya menjadi Sarjana Pekerjaan Sosial," ujar Risma.

Risma mengatakan bahwa lulusan Sarjana Pekerjaan Sosial dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Praktik Pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat rentan atau masyarakat miskin.

"Pekerja Sosial profesional harus menjadi agen perubahan masyarakat dengan mengambil peran dalam mengimplementasikan strategi penanganan masalah sosial seperti fasilitatif yakni memberikan dan menyediakan akses terhadap warga masyarakat sesuai tujuh kriteria permasalahan sosial yaitu masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, edukatif yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang terkategori bermasalah sosial dan membutuhkan pelayanan sosial, serta menjadi perwakilan masyarakat dan juga memiliki mampu menjadi memiliki sifat teknis yakni mencatat dan melaporkan situasi dan kondisi masalah sosial yang perlu ditangani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemensos, Raden Harry Hikmat, mengatakan bahwa lulusan Poltekesos Bandung dihadapkan dengan tantangan global yang dinamis. Untuk itu, menurutnya, lulusan harus mampu bersikap adaptif terhadap berbagai situasi sosial yang dihadapi.

"Lulusan bisa mempraktikkan kegiatan sosial secara langsung, down to the earth, menukik ke persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Lulusan pun harus bisa beradaptasi dengan perkembangan sosial, termasuk bidang teknologi yang berkembang pesat saat ini," uajrnya.

Wisuda Poltekesos ini disambut antusias oleh seluruh mahasiswa. Mereka pada umumnya mengaku sangat siap mempraktikkan ilmu yang didapat dari Poltekesos. Seperti diungkapkan oleh mahasiswi dari Jurusan Pekerjaan Sosial Sarjana Terapan, Yasmin Kusuma Putri. Ia mengaku mendapatkan bekal ilmu bermanfaat dari Poltekesos.

"Saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang masih kuliah agar tetap semangat menimba ilmu dan bagi para lulusan agar bisa segera mepraktikkan ilmunya," ujar Yasmin.

Mahasiswa lainnya dari Jurusan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Kurniawan Bagus Dwi Prayogo, menyebutan kesannya bahwa berkuliah di Poltekesos Bandung banyak melibatkan praktik di lapangan.

"Sebanyak 70 persen praktik dan 30 persen teori yang mana ini membuat kami lebih siap menghadapi dunia kerja," katanya.

Kesan serupa dilontarkan Ridho Rinaldi dari Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan.

Menurut Ridho, ilmu yang ia dapat begitu banyak dari Poltekesos terutama dalam hal rekayasa teknologi pekerjaan sosial.

"Selama saya bekerja, teknologi yang saya rekayasa dari magister, bisa diaplikasikan dengan tepat di masyarakat. Terima kasih untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung," katanya.

Terakhir, kesan manis juga dilontarkan Siti Sara dar Prodi Rehabilitas Sosial Program Sarjana Terapan. Menurut Sara, selama menimba ilmu di Poltekesos, ia banyak menimba ilmu dari dosen-dosen yang luar biasa, teman dan lingkungan kampus yang sangat mendukung dan harmonis.

"Harapan saya semoga ke depannya Poltekesos bisa menjaring jenis pekerjaan lainnya dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya," katanya. (adv/kemal setia permana)