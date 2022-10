Chord Lagu Cimata Cinta, Dinyanyikan Oleh Bah Dadeng: Rasa Kasono Taya Pohona

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cimata Cinta.

Lagu Cimata Cinta dinyanyikan oleh Bah Dadeng.

Tak jarang, sejumlah karyanya kerap disebut lagu Sunda populer.

Chord Lagu Cimata Cinta - Bah Dadeng

Dm F Am

Mega hideung nu alum semu nu nguyung

E F E

Langit angkeun hideung taya bengras deui

F Am

Duh Gusti kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Dm F Am

Pasusubuh ngaririncik hujan leutik

E F E

Lir marengan ceurik ati nu keur gering

F Am

Duh engkang kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Reff:

F Am

Na iraha langit caang

F E

Na iraha anjeun datang

F Am

Na iraha langit caang

F E Am

Na iraha bagja datang

Dm Am

Rasa kaasih teu euih-euih

Dm Am

Rasa kasono taya pohona

Dm Am

Rasa kamelang teu ilang-ilang

F E Am

Rasa kacinta ngamuara jero dada

Musik:

Am Dm F Am

E F E Am Dm

Dm F Am

Pasusubuh ngaririncik hujan leutik

E F E

Lir marengan ceurik ati nu keur gering

F Am

Duh engkang kanyeri teu euih-euih

Bb C Am

Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat

Back to Reff

