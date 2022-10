Wendy Walters Mantap Bercerai dari Reza Arap, Sebut Pernikahannya Menghasilkan Trauma: Ngerasa Badut

TRIBUNJABAR.ID - Wendy Walters angkat bicara terkait kondisi hubungan rumah tangganya bersama Reza "Arap" Oktovian, mantap bercerai dan sebut trauma.

Belakangan ini pasangan Wendy Walters dan Reza Arap mencuri perhatian publik.

Terutama saat warganet ramai menyebut Reza Arap selingkuh dari sang istri, Wendy Walters.

Kecurigaan warganet tentang hubunan rumah tangga Reza Arap juga bergejolak ketika Wendy Walters menghapus foto-fotonya bersama sang suami.

Perempuan berusia 26 tahun itu menyisakan satu foto pernikahannya dengan keterangan "Thank you for the trauma (terima kasih untuk traumanya)".

Akhirnya Wendy Walters angkat bicara terkait gosip yang beredar.

Wendy membenarkan jika kondisi rumah tangganya bersama Reza Arap tidak sedang baik-baik saja.

Wendy Walters angkat bicara terkait kondisi hubungan rumah tangganya bersama Reza Arap, mantap bercerai dan sebut trauma.

Baca juga: Dirumorkan Selingkuh, Reza Arap Angkat Bicara, Ungkap Kondisi Rumah Tangganya dengan Wendy Walters

Ia juga mengatakan sudah mantap bercerai dari mantan YouTuber tersebut.

Wendy juga mengungkap bahwa pernikahannya itu mendatangkan trauma baginya.

"Lumayan trauma sampai di titik ketemu cewek manapun tuh jadi enggak bisa percaya," ujar Wendy Walters dikutip dari kanal YouTube Luna Maya pada Minggu (9/10/2022).