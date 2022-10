Pelatih Persib Bandung Ucapkan Selamat Ultah buat Anaknya yang Pemain Laliga: Bawa ke Persib Coach!

TRIBUNJABAR.ID - Sedang berlibur di Bali, pelatih Persib Bandung, Luis Milla, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anaknya, Luis Milla Manzanares.

Pada Jumat, 7 Oktober 2022, Luis Milla Manzanares berulang tahun yang ke-28.

Tampaknya, Luis Milla sangat merindukan putranya yang juga merupakan pemain sepak bola profesional.

Seperti dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @luismillacoach, Jumat (7/10/2022), Luis Milla mengunggah foto anaknya.

Luis Milla tampak duduk di sofa berwarna putih sedang tertawa bersama anaknya.

Selain itu, Luis Milla memperlihatkan foto dirinya bersama sang anak ketika masih berseragam klub kasta tertinggi Liga Spanyol, yakni Valencia.

"Happy birthday @luismilla_6 Proud of the great person you have become. I miss you."

"(Selamat ulang tahun @luismilla_6 Bangga dengan dirimu yang telah menjadi orang hebat. Aku merindukanmu)"

Pada unggahan Luis Milla banyak pendukung Persib Bandung, bobotoh, yang memberikan komentar.

Banyak bobotoh yang meminta Luis Milla memboyong anaknya ke Persib Bandung.