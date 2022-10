Paragon menjadi Perusahaan Kosmetik Indonesia Pertama yang Hadiri IFSCC Congress London 2022

PT Paragon Technology and Innovation turut serta dalam forum kosmetik internasional, 32nd IFSCC Congress London 2022 membawakan 10 Topik Penelitian

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Bermula dari sebuah mimpi untuk mendirikan usaha yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan, PT Paragon Technology and Innovation (Paragon), perusahaan kosmetik lokal terbesar di Indonesia yang menaungi brand seperti Wardah, Make Over, Emina dan Kahf, konsisten berupaya dalam mewujudkannya. Komitmen ini senantiasa Paragon implementasikan dalam menjalankan keseluruhan proses bisnis termasuk di dalamnya dedikasi untuk menghasilkan produk berkualitas yang memberikan manfaat terbaik bagi konsumen melalui inovasi tiada henti. Baru-baru ini, tim Research & Development (R&D) Paragon mengikuti forum kosmetik internasional, 32nd IFSCC Congress London 2022 dengan membawakan 10 hasil penelitian.

Vice President Research & Development Paragon, dr. Sari Chairunnisa, Sp.KK dalam acara Press Conference ‘Paragon Goes to 32nd IFSCC London’ di Jatake, Tangerang menyampaikan, “Sejak awal berdiri 37 tahun lalu sebagai pionir kosmetik halal, Paragon selalu serius dalam pengembangan produk. Keseriusan ini diwujudkan lewat adanya tim Research and Development (R&D) yang kini telah berkolaborasi dengan expert nasional dan global. Keikutsertaan tim R&D Paragon dalam IFSCC Congress di London merupakan perwujudan komitmen untuk memberikan kualitas terbaik kepada konsumen melalui teknologi yang mutakhir. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi riset ke dunia industri dapat dilakukan.”

IFSCC Congress sendiri merupakan forum yang diselenggarakan oleh The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists dimana para expert bidang kosmetik dari seluruh dunia berkumpul untuk saling bertukar wawasan mengenai teknologi dan hasil riset terbaru di bidang kosmetik. Peserta dapat mengikuti forum ini jika lolos dalam pengiriman paper penelitian yang menjadi persyaratan. Tahun ini merupakan kali kedua Paragon mengikuti IFSCC Congress setelah sebelumnya berpartisipasi di IFSCC Congress 2021 dengan membawa 2 hasil penelitian.

Keikutsertaan Paragon dalam IFSCC Congress 2022 menunjukkan bahwa banyak talenta anak muda Indonesia yang tangguh, pembelajar, dan mau bekerja keras menghasilkan karya terbaik untuk menjadi brand kebanggaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga merupakan momen yang disyukuri Paragon selaku perusahaan kosmetik nasional yang dapat menciptakan inovasi produk sendiri, mulai dari merumuskan ide hingga formulasi. Inovasi yang digerakkan oleh sebagian besar anak muda di Paragon telah membawa Paragon saat ini menjadi pemimpin pasar kosmetik di Indonesia. Bagi Paragon, menjadi pemimpin pasar maknanya adalah dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Bertepatan dengan bulan peringatan Sumpah Pemuda, Paragon berharap dapat menularkan semangat dan optimisme anak muda Indonesia untuk senantiasa berinovasi menghasilkan karya berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui keikutsertaan tim Paragonian dalam IFSCC Congress 2022, Paragon percaya bahwa karya anak bangsa mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bersaing di kancah global serta bagaimana hilirisasi riset dapat dilakukan. Oleh karena itu, Paragon ingin mengajak anak muda Indonesia menghidupkan semangat dan optimisme dalam menghasilkan karya yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa.