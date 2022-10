Chord Lagu Dasar Jodo, Dipopulerkan oleh Eka Angelina: Gogoda Cocoba Mun Urang Rumah Tangga

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Dasar Jodo.

Lagu Dasar Jodo dipopulerkan juga oleh Eka Angelina.

Chord Lagu Dasar Jodo - Eka Angelina

Intro : Am E F

Am F E Am

E Am

Kasusah geus tambah

Am F

mun urang rumah tanggane payang

Am F E

Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi

.

E F

Ngupahan sorangan bati papaseaan

Am F Am

entong sok ngadoja asal ulah basilat

.

E Am F Am

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga

Am

Sakapeung sok ludeung

F E

rek menta diserahkeun

E F Am

Tapina pohara kawas lain wanita

Am F Am E

entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

.

Musik : Am E F

Am F E Am

.

E Am F Am

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga

Am

Sakapeung sok ludeung

F E

rek menta diserahkeun

E F Am

Tapina pohara kawas lain wanita

Am F Am E

entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

.

E Am

Kasusah geus tambah

Am F

mun urang rumah tanggane payang

.

Am F E

Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi

E F

Ngupahan sorangan bati papaseaan

Am F Am

entong sok ngadoja asal ulah basilat

.

E Am F Am

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga

Am

Sakapeung sok ludeung

F E

rek menta diserahkeun

E F Am

Tapina pohara kawas lain wanita

Am F Am E

entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

