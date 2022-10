Siap Bantu Pengadaan Bahan Baku Impor Tanpa Ribet, Ninja Direct Jadi Solusi Pelaku UKM Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perusahaan jasa pengiriman yang sudah terkenal, Ninja Xpress kembali menghadirkan layanan yang mendukung daya tahan dan produktivitas UKM di Indonesia terutama ketika kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian

Adalah Ninja Direct yang siap membantu UKM dalam pengadaan barang dan bahan baku berkualitas dari luar negeri.

Chief Marketing Officer Ninja Xpresa, Andi Djoewarsa menyampaikan layanan Ninja Direct ini memudahkan pelaku usaha dapatkan bahan baku berkualitas dan sistem yang fleksibel sesuai keinginan shipper.

Menurut Andi, UKM selama ini masih mengalami kendala dalam pembelian bahan baku dari luar negeri karena beberapa hal.

Antara lain kendala bahasa, kesulitan mencari shipper terpercaya, rumitnya peraturan perdagangan lintas batas, sampai sulitnya melacak paket pengiriman secara real time.

"Kami pahami adanya tantangan yang dihadapi sekarang oleh pelaku UKM dalam menekan biaya produksi utamanya penyediaan bahan baku. Jadi, lewat Ninja Direct ini kami ingin mereka (pelaku UKM) bisa berfokus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk barang jadi tanpa harus mengalami kerumitan dalam mencari penyediaan bahan baku yang ekonomis," ujarnya, Kamis (6/10/2022) saat dihubungi.

Andi menyebut sudah ada lebih dari 3.000 UMKM yang pernah menggunakan jasa Ninja Direct dalam pengadaan bahan baku impor mereka.

"Kami menyediakan dua jenis layanan yaitu Buy for You hingga Find for You. Buy for You ini layanan khusus untuk shipper yang sudah mengetahui bahan baku yang ingin dibeli dan menginginkan Ninja Direct untuk memproses pembelian dan pengirimannya. Sedangkan Find for You untuk shipper yang belum memiliki supplier sehingga Ninja Direct akan memberikan rekomendasi supplier bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif," ucapnya.

Hal lain yang Ninja Direct berikan untuk shipper, lanjutnya, ialah pilihan model pembayaran yang fleksibel seperti Payment Before Delivery ataupun Down Payment sebesar 30 persen, selanjutnya sisa tagihan dibayarkan setelah barang sampai di gudang Ninja Direct Indonesia.(*)