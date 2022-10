Saat Aurel Hermansyah Jalan-jalan ke Mall Habis Rp 20 Juta, Belanja untuk Ameena sampai Karyawan

TRIBUNJABAR.ID - Aurel Hermansyah menghabiskan Rp 20 juta saat pergi ke mall, belanja untuk Ameena sampai para karyawannya.

Akhir-akhir ini sedang tren konten "How Much I Spend in A Day" di TikTok.

Pada tren tersebut, sang kreator membagikan berapa uang yang ia habiskan dalam satu hari.

Tak mau ketinggalan, penyanyi Aurel Hermansyah pun ikut membuan konten tersebut.

Konten tersebut dibagikan melalui TikTok miliknya pada Selasa (4/10/2022).

Menurut istri Atta Halilintar itu, ia membuat konten tersebut atas permintaan para netizen yang menggemarinya.

Karenanya, Aurel Hermansyah pun memutuskan untuk membuat konten tersebut dengan mengunjungi Puri Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Baca juga: Ameena Sakit Demam sampai 38 Derajat dan Dibawa ke Rumah Sakit, Krisdayanti Hibur Cucu: Kamu Kuat

Aurel nampak mengajak sang putri, Ameena yang didorongnya menggunakan kereta bayi.

"Banyak banget yang request buat Mamanur bikin ini, akhirnya aku ke PIM 3," kata Aurel Hermansyah dikutip dari TikTok @aureliehermansyahatta pada Rabu (5/10/2022).

Pertama-tama Aurel Hermansyah mengunjungi toko dessert bernama Venchi.