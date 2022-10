Mantan Kepala Diskumindag Kota Sukabumi Terancam Hukuman 20 Penjara, Kasusnya Sempat Lama Tak Jelas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi akhirnya menerima berkas barang bukti sekaligus dua tersangka kasus Pasar Pelita yang sudah tahun-tahun tidak jelas.

Kasus ini mendapat atensi dari masyarakat.

"Kami hari melaksanakan pelimpahan tahap dua perkara dugaan tindak pidana korupsi pembongkaran Pasar Pelita yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polres Sukabumi Kota," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiyowati, kepada Tribunjabar.id, Selasa (4/10/2022).

Kasus pasar pelita ini menjerat dua tersangka, AS mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Persindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) dan IR Direktur PT AKA.

Setiyowati menyebut, kasus tersebut sudah bertahun-tahun tak ada kejelasan statusnya. Padahal surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ada sejak 2018.

"Setelah sekian lama dilakukan penyidikan, setelah dilakukan penelitian oleh kami jaksa penuntut umum sejak tahun 2021, kami anggap lengkap berkas perkara baik formil dan materiel," ucapnya.

"Sehingga pada hari ini tersangka atas nama IR dan AS berikut barang bukti, sampai dengan 23 Oktober 2022 dilakukan penahanan lanjutan oleh kami," ucapnya.

Pasal yang dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 subsider pasal 3 junto 18 UU No 31 Tahun 1999 subsider pasal 9 junto 18 UU RI No 31 Tahun 1999 subsider lagi pasal 11 junto 18 No 31 Tahuh 1999.

"Kedua ini ancaman penjaranya 20 tahun. Tindak korupsi kerugian negara Rp 19,5 miliar karena tidak dibayarkan kepada pemeritah," jelas dia.