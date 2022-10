Jadwal Liga Champions Malam Nanti, Man City vs Copenhagen, Nilai Sempurna Erling Haaland

TRIBUNJABAR.ID – Pertama kalinya tahun ini, surat kabar berpengaruh di Prancis, L'Equipe memberikan nilai 10 bagi seorang pemain.

Dan siapa lagi yang pantas diberi nilai sempurna itu selain Erling Haaland setelah dia mengemas hattrick, dan dua assist ketika City melumat Manchester United 6-3 di Liga Primer (2/10) lalu.



Erling Haaland mendapat nilai sempurna mengikuti jejak para pemain bintang lain yang juga pernah dikarunia angka 10 antara lain Kylian Mbappe (Prancis vs Kazakstan, 2021), Neymar (Paris Saint-Germain vs Dijon, 2018), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund vs Real Madrid, 2013), Lionel Messi (Barcelona vs Arsenal, 2010, Barcelona vs Bayer Leverkusen, 2012) dll.

Menurut kiper legendaris, Peter Schmeichel, Erling Haaland sangat istimewa karena merupakan campuran sempurna dari semua striker top.

"Anda dapat melihat banyak aspek yang berbeda dalam dirinya. Haaland adalah campuran dari se mua striker top. Gol mirip Zlatan, dan Cristiano Ronaldo juga ada di sana. Anda melihat striker top dalam satu dan orang yang sama," kata mantan kiper Manchester United dan City kepada BBC.

"Itulah alasan mengapa dia sangat berbahaya. Dia memiliki kemewahan telah melihat banyak striker top, dan mereka semua digabungkan dalam satu pemain," ujarnya.

Di Liga Primer musim ini, Haaland telah mengemas 14 gol hanya dari delapan laga. Dia hanya ter paut sembilan gol untuk menyamai jumlah gol topskor musim lalu Mohamed Salah, dan Son Heung Min yang mencetak 23 gol.

Berbagai rekor pun dipecahkan Haaland dengan mudah. Michael Owen sebelumnya adalah pemegang rekor tiga hattrick tercepat dengan 48 laga. Haaland menghancurkannya hanya dengan melewati delapan laga.

Pada musim 1995/96, Alan Shearer mencetak hat-trick seba nyak lima kali. Haaland berada di jalur untuk mengalahkannya jika dia melanjutkan performa mence tak golnya. Karena itulah, penampilan striker asal Norwegia berusia 22 ta hun ini sangat dinantikan lagi saat Manchester City menjamu wakil Denmark, FC Copenhagen dalam pekan ke-3 LIga Champions Grup G di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (6/10) dini hari nanti.

Pelatih City, Pep Guardiola sebelumnya mengatakan sewaktu-waktu akan mengistirahatkan Haaland yang terus "on fire". Namun, memberinya istirahat dalam momen saat sang striker sedang bagus-bagusnya juga, bukanlah tindakan yang bijak.

Terlebih, Haaland juga punya rekor menggetarkan di Liga Champions. Striker dengan tinggi 194 cm ini telah memborong 26 gol hanya dari 21 laga, dengan rata-rata mencetak gol setiap 62 menit.

The Citizens sangat percaya diri meneruskan performa gemilang, di mana mereka belum terkalahkan di berbagai kompetisi musim ini.

Saat ini, City memimpin di puncak klasemen sementara grup G dengan nilai sempurna, enam dari dua laga.