DAFAM “Take Over” Hotel di Bali

TRIBUNJABAR.ID, BALI - Dafam Hotel Management (DHM) terus mengembangkan bisnis usahanya ke berbagai wilayah di Indonesia, setelah semester 1 2022 membuka hotelnya di Jakarta dan di Kulonprogo (Yogyakarta), kemudian di semester 2 ini tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2022 mengambil alih pengelolaan management hotel di Bali yaitu, “The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua”. Acara penandatangan HMA dihadiri oleh Bapak Christian Santoso, Bapak Ferdinand Boedi Poerwoko selaku perwakilan owner/investor, dan Bapak Andhy Irawan MBA, Co-Founder & CEO Dafam Hotel Management.

The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua (ist)

The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua Bali managed by Dafam dengan jumlah 214 kamar terdiri dari 143 Deluxe (38 sq.m), 3 Deluxe Loft Studio (58 sq.m), 22 Deluxe Jacuzzi Studio (48sq.m), 14 Ocean View Suite (76sq.m), 20 Two bedroom Family Loft Studio with Jacuzzi (100sq.m), 7 Two bedroom Loft Suite with Jacuzzi (114sq.m), 3 Two bedroom Ocean View Penthouses with Jacuzzi (111sq.m), dan 2 Three bedroom Loft Penthouses with jacuzzi (148sq.m). Hotel yang berdesain kontemporer Bali ini menyuguhkan pemandangan yang menghadap laut, kolam Renang dan juga Bali Mangrove dengan fasilitas lengkap seperti Restaurant & Bar, Spa, Kolam Renang dan failitas penunjang lainnya, disamping itu lokasi hotel juga hanya 5 menit berkendara menuju Tanjung Benoa Water Sport dan 15 menit berkendara dari Bandara International Ngurah Rai melalui jalan tol Bali Mandara.

Dengan bergabungnya The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua managed By Dafam menambah portofolio DHM di Bali yang sebelumnya telah ada Hotel Dafam Savoyya Seminyak Bali dan Villa Savvoya Seminyak Bali yang di harapkan dapat mempermudah tamu domestik dan international menginap di jaringan Dafam Hotel Management di Indonesia disamping masih ada 8 project hotel baru diantaranya di Tegal, Yogyakarta, Bali dan kota lainnya yang sedang di kerjakan Dafam di Indonesia”, ujar Andhy Irawan MBA, Co-founder & CEO DHM dalam siaran persnya.