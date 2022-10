DPD NasDem Kabupaten Sukabumi Akan Gerak Cepat Setelah Anies Baswedan Dideklarasikan Jadi Capres

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Sukabumi akan langsung mengambil langkah cepat setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2022.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP NasDem, Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusup, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan struktural partai NasDem Kabupaten Sukabumi dan relawan Anies Baswedan.

"Sementara kita akan mengonsolidasikan dengan semua struktural partai dan relawan Pak Anies Baswedan, (setelah itu) baru buat baliho, spansuk, pamflet dan lain-lain," ujar Ucok via aplikasi perpesanan.

Ucok mengatakan, dalam konsolidasi nanti akan dibahas pembagian wilayah binaan sesuai latar belakang dan kemampuan pendukung Anies Baswedan di Kabupaten Sukabumi.

Dilandir kompas.com, Surya Paloh menjelaskan mengapa Partai NasDem memilih Anies, pria yang sebentar lagi melepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best?" kata dia.

Dalam deklarasi ini, sejumlah elite Partai Nasdem tampak hadir langsung.

Mereka di antaranya Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni.