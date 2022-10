Cristiano Ronaldo Tertangkap Kamera Lagi Cemberut Saat Laga Manchester City vs Manchester United

TRIBUNJABAR.ID - Cristiano Ronaldo tidak bermain saat terjadi pembantaian pada laga Manchester City vs Manchester United.

Derby Manchester City vs Manchester United berlangsung di Etihad Stadium, Minggu (2/10/2022).

Manchester City vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris dimenangkan tuan rumah dengan skor 6-3.



Gawang kawalan David de Gea dibombardir hattrick Erling Haaland dan Phil Foden.

Baca juga: Hasil Liga Inggris Manchester City vs Manchester United, Double Hattrick Bikin Setan Merah Malu

Setan Merah membalas lewat satu gol Antony, ditambah dua buah lagi dari Anthony Martial, tetapi tak mengubah hasil akhir.

Hal menarik bukan cuma soal hasil pertandingan, melainkan juga fakta bahwa Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sama sekali.

Sang superstar Portugal diabaikan oleh pelatih Erik ten Hag meski Man United sedang mengejar defisit gol.

Alhasil, Ronaldo hanya duduk di bangku cadangan sambil menyaksikan klubnya dibantai.

Baca juga: Hanya Tiga Bulan Gabung, Luis Suarez Bakal Tinggalkan Nacional, Kembali ke Liga Inggris?

Ronaldo tampak membenamkan wajah ke telapak tangannya sewaktu United tertinggal 0-3.

Dia pun tertangkap kamera saat ekspresi cemberut pada kondisi The Red Devils semakin mengenaskan.

Gara-gara jadi penghias bangku cadangan, Ronaldo gagal memperbaiki catatan golnya di Etihad Stadium.

Ronaldo cuma sanggup mencetak satu gol dari tujuh kali sowan ke rumah Man City dalam semua ajang.

Gol semata wayang CR7 terjadi dalam Manchester Derby pada 5 Mei 2007.

Kala itu, Ronaldo membobol gawang The Citizens via titik penalti yang memastikan kemenangan 1-0 bagi The Red Devils.

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com.