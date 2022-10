Risa Saraswati dan Riana Rizki Launching Parfum CYKAS, Yuk Kenali 5 Aromanya yang Bikin Percaya Diri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebutuhan wanita masa kini bukan hanya didominasi oleh beragam produk kecantikan dan fashion.

Parfum juga dinilai memiliki peran tersendiri untuk memberi nilai tambahan bagi setiap wanita.

Kakak beradik Risa Saraswati dan Riana Rizki (Riri) pun melihat kebutuhan parfum untuk perempuan cukup tinggi saat ini.

Sebagai seorang content creator dan wanita yang aktif, Risa Saraswati dan Riana Rizki paham betul bagaimana parfum bukan hanya sebagai pewangi tapi juga dapat menjadi nilai besar yang membuat wanita menjadi lebih percaya diri.

Melihat tingginya minat akan kebutuhan parfum, Risa dan Riana pun meluncurkan parfum dengan nama Can You Keep a Secret atau CYKAS di Jurnal Risa Coffee.

Risa mengatakan nama CYKAS diambil dari buku favoritnya yang menceritakan soal manipulasi dan kebohongan.

Sementara itu sang adik, Riri yang membuat nama-nama parfumnya.

"Kami tuh suka banget sama parfum kalau pergi ke suatu tempat pasti beli parfum. Aku dan Riri ini bisa dikatakan senang koleksi parfum dan kami malah kepikiran kenapa nggak bikin parfum yang aromanya kami banget," ujar Risa saat konferensi pers di Jurnal Risa Coffee, Jalan Braga, Kota Bandung, Minggu (2/10/2022).

CYKAS ini hadir dengan tiga aroma yang berbeda dan bisa disesuaikan dengan karakter penggunanya, di antaranya Gossip, Sssshh, dan Affair.