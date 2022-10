Bandung Bike Ferstival 2022 Sukses Angkat Perekonomian Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ajang Bandung Bike Festival 2022 sukses digelar dan menyisakan kesan mendalam, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat yang berkesempatan hadir langsung di acara yang berlangsung pada 30 September - 1 Oktober 2022 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Hal ini terbukti dengan tinggginya antusiasme pengunjung yang menghadiri even yang digelar oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Bandung.dengan dukungan penuh Super Adventure.

Terlebih acara diiisi dengan berbagai program variatif dan edukatif, mulai dari eksibisi puluhan UMKM, street boxing, kontes dan konvoi motor, dancer on the street, bike fashion week, hingga pertunjukan musik mulai dari The Macademia hingga rif/.

Tak lupa kehadiran Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Pengurus HDCI Pusat, serta persembahan video mapping Gedung Sate sebagai simbolis menuju Wing Day 2023, juga memberi warna tersendiri pada even pertama yang digelar HDCI Bandung pascapandemi ini.

Ketua HDCI Bandung Glenarto mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dari berbagai pihak atas terselenggaranya Bandung Bike Festival 2022 ini.

Menurut Glen, acara ini dihadiri oleh para komunitas motor di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bahkan hingga peserta dari luar negeri.

Bike fashion week yang digelar dalam even Bandung Bike Festival 2022 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

"Termasuk juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Kota Bandung. Ini membuat kegiatan yang kami gelar berjalan dengan lancar sukses, aman, tertib," ujar Glenarto di sela acara.

Glenarto kembali menegaskan bahwa Bandung Bike Festival 2022 ini digelar bagi masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian di kalangan UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi covid 19.

"Pelaksanaan Bandung Bike Festival 2022 ini sungguh sangat luar biasa. Antusiasme teman-teman dari seluruh Indonesia yang hadir di Bandung ini dapat meningkatkan pariwisata dan UMKM sehingga ekonomi yang kita lihat di Kota Bandung kemarin ini sempat agak menurun sekarang mulai naik kembali," kata Glen.

Terkait jumlah peserta yang hadir, Glenarto menyebutkan bahwa estimasi peserta mencapai hingga lima ribu orang. Ini membuat hotel yang dijadikan tempat menginap di Kota Bandung, terisi penuh.