Chord dan Lirik Lagu Papatong, Dinyanyikan Oleh Bah Dadeng: Papatong Nu Koneng Teu Tembong Deui

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Papatong.

Lagu Papatong dinyanyikan oleh Bah Dadeng.

Sejumlah karyanya tak jarang menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Papatong - Bah Dadeng

Intro : Am G Am F Dm E

*) :

Am F

Beurang maju ka lohor

G Am

Papatong nu koneng euntreup na regang

F E

Ngageter, jangjangna keur ngagupayan

Am

Pancen keur wasiatan…

Intro : F E Am

Am F

Sore menggok ka Ashar

G Am

Papatong nu koneng hiber teu luhur

F E

ngalayang, ngawahan arek pamitan

Am

poma tong kajongjonan

Reff :

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Leungit... indit teu pamit

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Tilem... bewara baturna

F

Prak reureuh tina kariweuh

E Am

Prak pasrah kanu Kawasa

F E

Prak reureuh tina kariweuh

Am

Prak pasrah kanu Kawasa

Intro Gitar : F Am F E

Suling : F G Dm Am

Voice : F E Am

Int : Am G Am F Dm E

**) :

Am F

Sore menggok ka Ashar

G Am

Papatong nu koneng hiber teu luhur

F E

ngalayang, ngawahan arek pamitan



Am

poma tong kajongjonan

Reff :

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Leungit... indit teu pamit

G F

Papatong nu koneng teu tembong deui

Am

Tilem... bewara baturna

F

Prak reureuh tina kariweuh

E Am

Prak pasrah kanu Kawasa

F E

Prak reureuh tina kariweuh

Am

Prak pasrah kanu Kawasa

Outro : Am G Am F Dm E