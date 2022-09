Sosok Jose Mourinho di Mata Mantan Presiden Inter Milan: Profesional dan Fokus pada Detail

AFP/NIKOLAY DOYCHINOV

Pelatih AS Roma Jose Mourinho saat memberi instruksi kepada pemainnya dalam laga pertama fase grup Liga Europa 2022-2023 kontra Ludogorets di Ludogorets Arena, Razgrad, Bulgaria, Kamis (8/9/2022) malam WIB. AS Roma kalah 1-2. Menurut mantan presiden Inter Milan Massimo Moratti, karakter Jose Mourinho tetap sama meskipun sudah menjadi pelatih AS Roma.