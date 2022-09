Siap-siap Persib Bandung vs Persija Jakarta, Luis Milla Sebut Ini Minggu Penting, Bobotoh: +3 Coach!

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung Luis Milla sebut pekan pertandingan melawan Persija Jakarta adalah minggu penting, para bobotoh hujani semangat.

Lanjutan pertandingan Liga 1 pekan ke-11 akan menyuguhkan big match antara Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) pada Minggu (2/10/2022) sore.

Menyambut pertandingan tersebut, Luis Milla menyebut bahwa minggu ini adalah minggu yang penting bagi Persib.

Hal itu disampaikan melalui unggahannya di Instagram pada Selasa (27/9/2022).

Pelatih asal Spanyol itu mengunggah fotonya pada sesi latihan Persib.

"Important week. We keep working focused on Sundays game. (Minggu yang penting. Kita tetap fokus ke pertandingan hari Minggu)," kata Luis Milla dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Rabu (28/9/2022).

Sebagaimana diketahui Persib Bandung baru saja beristirahat panjang setelah jeda internasional.

Kemudian pertandingan pertama yang kembali digelar adalah melawan Persija Jakarta.

Pertandingan melawan Persija Jakarta juga nanti akan menjadi laga keempatnya sebagai pelatih Persib Bandung.